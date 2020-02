Bugo, in conferenza stampa dopo la squalifica da Sanremo 2020, svela gli insulti che avrebbe ricevuto da Morgan: “mi ha dato del figlio di put*ana e dello sfigato”.

Bugo, in conferenza stampa, svela tutti i retroscena della lite con Morgan sfociata nella decisione di abbandonare il palco del Teatro Ariston durante la quarta serata. Il cantautore racconta gli insulti pesanti che avrebbe ricevuto da Morgan che gli avrebbe dato del “figlio di put*ana e dello sfigato”.

Bugo dopo la squalifica da Sanremo 2020: “Morgan ha cominciato a insultarmi con parole tipo figli di p… sei uno sfigato. Anche contro mia moglie”

Dopo il racconto di Morgan che ha parlato ai microfoni de La Repubblica, Bugo racconta la propria versione dei fatti in conferenza stampa. “Come posso fare una canzone che non ho provato? Ho cercato di cantarla nel migliore modo possibile. Avete visto il risultato…. Secondo voi ero felice? Ieri sera sono arrivato puntuale. Pronto per salire sul palco e contento, un po’ turbato dalla sera prima ma era tutto ok. Morgan arriva poco prima dell’inizio della esibizione. Prima di salire sulla rampa finale dell’Ariston, lì sotto ci incrociamo. E lì ho visto Morgan che faceva battute contro un ragazzo della nostra squadra. Lo attaccava… Quando ho visto questa scena gli ho detto “basta, andiamo sul palco a divertirci”. Facciamo per salire sulle scale. In quel momento Morgan ha cominciato a insultarmi con parole tipo “figli di p…” “sei uno sfigato”. Anche contro mia moglie. C’erano anche quelli della Rai vicino e hanno sentito tutto”.

“Io non ho mai replicato alle accuse di Morgan. Io ero turbato dopo gli insulti. Non sapevo se andare sul palco. Sono rimasto indietro. Poi sono sceso nonostante tutti gli insulti pesanti che ho ricevuto. Scendiamo e mi sono resto che poteva succedere qualcosa. Ho guardato diritto verso la platea. Appena Morgan ha detto la prima frase della canzone mi sono detto: “che c… succede?”. Ho aspettato un attimo, non sapevo come reagire. Ho preso il foglio e ho pensato di andare via. E sono uscito. Questo è tutto”, aggiunge ancora.

Morgan e Bugo dopo quel momento non si sono più rivisti. “Io poi sono uscito dal palco emotivamente turbato. A me le pagliacciate non sono mia piaciute. Ho chiesto dov’è Amadeus per scusarmi con il pubblico. Volevo chiedere scusa per la situazione che avevo creato io. Sono rimasto lì un po’, non ho più visto Morgan da quel momento. Sono poi riuscito a vedere Amadeus e mi sono scusato con lui. Poi per me l’episodio è finito”, racconta ancora Bugo.