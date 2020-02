Finale Sanremo 2020, la scaletta e l’ordine di esibizione dei campione: ecco a che ora sarà annunciato il nome del vincitore.

Grande attesa per la finalissima di Sanremo 2020 nel corso della quale ci sarà l’esibizione di tutti e 24 i campioni in gara. Ieri, a chiudere la gara sono stati Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini e Marco Masini. Quale sarà, invece, l’ordine di esibizione della finale?

Finale Sanremo 2020, scaletta ed ordine di esibizione dei cantanti: la sala stampa chiede il nome del vincitore entro l’1:15

Durante la conferenza stampa di presentazione della finalissima di Sanremo 2020 è stato svelato l’ordine di esibizione dei 23 cantanti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan che non si esibiranno neanche fuori gara:

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelù

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Cally

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Anastasio

Riki

Giordana Angi

Paolo Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore

La Sala Stampa nel frattempo, ha chiesto che il nome del vincitore sia annunciato entro l’1:15 per permettere ai giornali di andare in stampa con il titolo giusto. Un giornalista de La Stampa, a tal proposito, ha dichiarato:

“A noi è fondamentale che arrivino al massimo per l’1:15 i risultati. Al massimo per l’1:15, quella è l’ora massima. Oltre quel limite perdiamo anche la seconda edizione e nessuno dei nostri giornali potrà pubblicare il vincitore. Questo è chiaramente impossibile pensarlo. Non solo per il nostro giornale, ma anche per tutti. Fate qualcosa, anche dal punto di vista artistico, perché per noi avere quei nomi è fondamentale”.

Amadeus si è detto disponibile a fare in modo che ciò accada: “Sono d’accordo con voi, assolutamente, adesso valuteremo. Ovviamente dovrò togliere delle cose, non c’è nulla da fare. Adesso vedremo come fare”.