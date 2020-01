Olio essenziale di Ravintsara, un antivirale naturale e potente

L’Olio essenziale di Ravintsara è un antivirale naturale e potente, un alleato indispensabile contro e epidemie invernali.

Ancora poco conosciuto, l’olio essenziale di ravintsara (Cinnamomum camphora) è adatto a tutta la famiglia, oltre alle sue qualità antibatteriche, potenzia le difese immunitarie, il che lo rende particolarmente utile in caso di influenza, raffreddori, mal di gola, tosse, e bronchite.

Ravintsara, l'”albero della medicina”

La ravintsara è una pianta originaria del Madacascar, dove cresce rigogliosa da circa mille anni e può raggiungere i 20 metri di altezza. Gli abitanti del posto la chiamano anche “albero della medicina” per via delle sue molteplici proprietà curative.

L’olio essenziale di ravintsara viene estratto dalle sue foglie ed ha un profumo caratteristico di canfora anche se ne è privo.

Questo olio essenziale viene spesso confuso con un’altro olio dal nome simile, pertanto si consiglia di fare attenzione durante l’acquisto a non confodere ravensare (Ravensara aromatica o anisata) con ravintsara. Nonostante la loro somiglianza fonetica, queste due piante hanno proprietà totalmente diverse. Per essere sicuri di non fare confusione potete controllare sulla confezione il nome latino della ravintsara: Cinnamomum camphora, l’origine (Madagascar) e il suo componente principale (chemiotipo): 1,8-cineolo.

Ravintsara un rimedio contro raffreddori, mal di gola, influenza

La Ravintsara svolge un’eccezionale azione antivirale grazie a uno dei suoi componenti: 1,8-cineole, una molecola che le conferisce anche un’azione antibatterica e antinfiammatoria, oltre a ridurre il rischio di infezione secondaria.

Utilizzi del Ravintsara

In caso di mal di gola: per alleviare rapidamente il mal di gola, associare l’olio esenziale di ravintsara con l’olio essenziale di timo e l’antisettico thujanol. Diluire 1 goccia di ciascuno in 1 cucchiaino di miele, per ottenere un composto curativo e antinfiammatorio. Assumere 3 volte al giorno per 10 giorni.

In caso di raffreddore: l’olio essenziale è ottimo per decongestionare il naso, soprattutto se combinato con l’eucalipto irradiato: è sufficiente assumere 1 goccia di olio essenziale diluito in una ciotola di acqua calda e assunto per inalazione, 3 volte al giorno per 3 giorni.

In caso di influenza: predilire l’applicazione locale. “Qualche goccia di massaggio sullo sterno, sulla pianta dei piedi, dietro l’orecchio o ai polsi, due volte al giorno per prevenire quando l’epidemia sta imperversando, fino a 5 volte al giorno se sei malato. anche malato “, raccomanda Françoise Couic-Marinier. Nei bambini, massaggia solo la pianta dei piedi.

In caso di sinusite: combinare l’olio essenziale di Ravintsara co olio essenziale di maggiorana per beneficiare della sua azione antisettica respiratoria. Basta mettere 1 goccia di ciascun olio essenziale su una compressa placebo, 3 volte al giorno per un massimo di 5 giorni. Assunto per via orale, l’1,8-cineole irrita lo stomaco.

In caso di tosse e bronchite: l’olio essenziale di Ravintsara stimola l’epitelio bronchiale. Grazie alla sua azione espettorante riduce le secrezioni e facilita la loro evacuazione.

Basta applicarlo sulla pelle, mattina e sera sul petto e sulla schiena per 5 giorni prima però deve essere miscelato con olio essenziale di pino silvestre, 1 goccia di ognuno dei due oli essenziali vanno successivamente diluiti in 10 gocce di un olio vegetale lenitivo, come l’olio di mandorle dolci. Evitare l’uso nei bambini di età inferiore ai 7 anni.

In caso di stanchezza: l’olio essenziale di Ravintsara ha un effetto energizzante, basta applicare da 1 a 2 gocce sui polsi e massaggiare.



Ravintsara: precauzioni per l’uso

Non si raccomanda l’olio essenziale di ravintsara in caso di patologie come epilessia o asma. Per precauzione, limitare l’uso prima dei 6 anni e nelle donne in gravidanza o in allattamento. Chiedere sempre il parere del proprio medico in caso di dubbi.

Fonte: Living Earth Guide to Essential Oils, farmacista Françoise Couic-Marinier.