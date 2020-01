Sanremo 2020: Monica Bellucci e Salmo snobbano, Amadeus regge il colpo

Sanremo 2020 farà a meno di Monica Bellucci e Salmo. Nonostante le defezioni, Amadeus in conferenza stampa si è mostrato molto fiducioso e ha spiegato perché Monique non ci sarà.

Gestire una macchina così gigantesca e complessa come quella che ogni anno viene organizzata intorno al Festival di Sanremo non è cosa facile. In particolare, la gestione dei super ospiti è uno degli argomenti più spinosi, come Amadeus ha avuto modo di scoprire nel suo primo anno da direttore artistico della kermesse.

Il conduttore avrebbe voluto vedere sul palco del suo Festival di Sanremo la bella e amatissima Monica Bellucci, la quale però ha declinato l’offerta mesi fa.

Su un versante completamente differente, anche Salmo ha fatto sapere che non sarà tra i superospiti di Sanremo e il suo annuncio è stato molto garbato anche se sottilmente polemico.

Intanto, mentre i giorni del Festival si avvicinano a grandi passi, Amadeus ha affrontato l’ennesima conferenza stampa. Tenendosi molto ben lontano da pericolose affermazioni sulla condizione femminile, il presentatore è sembrato molto felice e ottimista. Ha anche spiegato i motivi dell’assenza di Monica Bellucci.

Sanremo 2020: Monica Bellucci non ci sarà (perché il Festival non è la lampada di Aladino)

Quando si è trovato a dover affrontare lo spinoso argomento degli ospiti di questo Festival di Sanremo 2020 Amadeus ha scelto di non nascondere le difficoltà organizzative che ci sono alle spalle della kermesse e di non accampare scuse.

Il presentatore si è limitato a confermare la versione di Monica Bellucci, la quale aveva fatto sapere che l’idea c’era ma non le sarebbe stato possibile accogliere l’invito di Amadeus a causa di non meglio specificati problemi organizzativi.

Amadeus in conferenza stampa ha fornito qualche dettaglio in più in merito alle difficoltà incontrate da Monique, spiegando che gli artisti francesi che avrebbero dovuto partecipare con lei (o esibirsi con lei) non erano disponibili nelle date del Festival e, per questo motivo, l’intero progetto era saltato.

“Il Festival non è la lampada di Aladino” ha spiegato sportivamente Amadeus. “Non è che sfreghi, dici “Madonna” e compare Madonna!”

Per quanto riguarda invece la partecipazione di Salmo, è stato lo stesso rapper a pubblicare un video su Insagram in cui affermava che ringraziava sentitamente Amadeus per la proposta che gli aveva fatto ma non se la sentiva di accettare.

Il rapper, a quanto pare, non si sentirebbe a suo agio sul palcoscenico di Sanremo e non sembra disposto a rinunciare alla propria identità musicale per compiacere coloro che producono e che guardano il Festival.

Tra i due santi, ha spiegato Salmo, cioè tra San Remo e San Siro, lui preferisce di gran lunga San Siro: il riferimento al grande concerto in programma prossimamente nello stadio milanese è chiarissimo.

Certo, non è mancata nelle parole del rapper un briciolo di polemica, soprattutto quando ha invitato i propri fan ad andare ad ascoltare la sua musica nel “posto giusto con la gente giusta” che, di certo, non è quella dell’Ariston.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salmo Video Official Fan Page (@videosalmo) in data: 18 Gen 2020 alle ore 2:39 PST

Anche in questo caso, così come nel caso della Bellucci, pare non ci siano polemiche o screzi ad accompagnare il rifiuto da parte di Salmo: si tratterebbe, semplicemente, di una scelta di stile.

Nonostante tutto, Amadeus si è detto perfettamente soddisfatto del lavoro svolto finora e anche degli ospiti che invece saranno presenti sul palco, tra i quali Emma Marrone.

In particolare la presenza di Tiziano Ferro tutte le sere è motivo di grande orgoglio per il direttore artistico di Sanremo 2020, che non credeva di riuscire a ottenere un risultato simile.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.