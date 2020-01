È sorprendente ma è reale! Si tratta dell’hamburger vegano che pare riesca a sanguinare già dal primo morso. Come è possibile? In questo articolo sveleremo il trucchetto che ha fatto tanto parlare.

È un hamburger ergo pensiamo sia fatto di carne e invece no! Questo è totalmente veg ma riesce a sanguinare come se la sostanza fosse carne doc. Abbiamo scoperto un vero trucchetto per questa riuscita. Nell’articolo i dettagli!

Come è nato il burger vegetale?

Possiamo aggiudicare al burger vegano la stessa composizione che utilizzata per creare i reali hamburger di carne. La carne è bandita per dare spazio alle verdure ma soprattutto ai legumi. Il nome sembrerebbe risalga addirittura al lontano 1982 grazie al londinese Gregory Sams che diede appunto il nome VegeBurger ad un burger completamente vegetale.Le muse ispiratrici dello chef furono John Lennon e Yoko Ono dalle personalità a dir poco particolare e la cucina giapponese.

Sams e suo fratello Craig aprirono un ristorante vegetariano a Paddington negli anni sessanta. Un ipermercato Carrefour, a Southampton, ha venduto 2000 confezioni di veggie burger nelle prime tre settimane dopo il lancio.

Questo hamburger così particolare parte dalla Grande Mela ad opera dello chef David Chang che, nel suo ristorante, Momofuku Nishi, ha creato questo burger privo di carne, ben condito ma che non ha ricevuto pareri positivi all’unanimità. Un progetto questo a dir poco dispendioso che, nonostante alcuni assaggi non andati a buon fine, ha creato uno spettacolo sorprendente e un notevole effetto sorpresa.

Quale ingrediente conferisce al primo morso di panino l’effetto sanguinamento tipico della carne? Si tratta dell’olio di cocco che, grazie alla sua consistenza, regala un’immagine succulenta mentre si mangia il panino, sembra sprigionare tutta la prelibatezza della carne quando invece a comporlo è solo cibo vegetale.

Ci sono infatti moltissimi alimenti che non derivano dalla carne e assumono o hanno già di loro delle colorazioni estremamente simili tanto da confonderci. Possiamo parlare ad esempio del succo di barbabietola che con il suo colore vivido non si allontana di molto alla carne. Quindi, oltre a riprodurre un vero apparente panino tradizionale grazie alla colatura dell’olio di cocco è possibile, grazie alle tante varietà di alimenti, la minuziosità dei dettagli, sempre sotto le mani di un sapiente chef è ovvio.