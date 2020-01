Numerologia | Come esprimere un desiderio affinchè si avveri

I nostri desideri ci fanno vivere e se un desiderio guida l’altro, la nostra vita è più frenetica. Ecco alcune ricette divertenti per realizzare tutti i tuoi desideri.

Tutti abbiamo desideri, sogni, aspirazioni ma pochi hanno il coraggio di osare di formularli. L’universo tuttavia ci ascolta e aspetta solo di sentire i nostri desideri per aiutarci a raggiungerli.

Secondo la legge di attrazione, quando pensiamo a qualcosa, il nostro corpo emette la vibrazione corrispondente a questa idea e, quindi, la attrae. Quindi perché privarti di ciò che vuoi veramente? Un pò di concentrazione, di fermezza e pochi secondi sono sufficienti per agire. Non esitare più! Una volta che il tuo desiderio è stato formulato, non soffocarlo nella tua testa e soprattutto non dimenticarlo. Affidandoti ad energie sottili, moltiplicherai le tue possibilità di successo.

Come esprimere un desiderio

Puoi esprimere un desiderio quando ne hai voglia ma per farlo correttamente dovresti incrociare forte le dita, chiudere bene gli occhi e chiedere che il tuo desiderio si realizzi. L’intuizione ti farà sentire una sorta di elettricità, di solletico. Questa formula di solito funziona molto bene. Ricorda inoltre che se hai la sensazione che possa accadere qualcosa di buono, anche se non sei direttamente interessato, non perdere l’occasione di esprimere un desiderio per la materializzazione di questa cosa. I desideri che si realizzano più facilmente sono senza dubbio i meno egoistici. Non sei felice di migliorare la vita degli altri con il tuo fluido?

Momenti e possibilità favorevoli alla realizzazione di un desiderio

Secondo diverse credenze o tradizioni popolari esisterebbero alcuni segnali da tenere presente che indicano che il momento è propizio per esprimere un desiderio, eccone alcuni:

Trovare un quadrifoglio: non solo sei fortunato se lo trovi, ma se appare sulla tua strada, puoi esprimere un desiderio e ne realizzerai molti altri. Se lo offri, offri fortuna mentre se lo ricevi ottieni fortuna per effetto specchio. Figura sacra in numerologia, il 4 rappresenta i 4 elementi … ma anche la questione. Un quadrifoglio ha quindi tutte le possibilità di realizzare i tuoi desideri.

La Luna Piena: nelle notti in cui la stella mostra questa faccia, disegna un cerchio sul terreno, poniti al centro di questo cerchio, guarda la luna in faccia il più saldamente possibile ed esprimi un desiderio. La Luna saprà accontentarti.

Una stella cadente o una pioggia di stelle: le stelle che “cadono dal cielo” hanno un potere magico. Esprimi un desiderio se vedi passare una stella cadente: la gioia è garantita.

Un numero palindromo: 12:21, 4004 … Se ti imbatti in un numero che si può leggere in entrambi i sensi, ovvero da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, esprimi un desiderio.

Una ciglia cadente: contrariamente alla leggenda, non dovresti schiaffeggiare la guancia su cui è posizionata la tua ciglia in modo che la fortuna ti sorrida. Se una ciglia cade da una delle palpebre, mettila sull’indice della mano destra, esprimi il desiderio e falla cadere con l’indice della mano sinistra.

Una buona fata, un angelo custode …: Esistono esseri superiori che molto spesso si manifestano nei sogni. Non ci danno lacombinazione vincente del Superenalotto, ma ci mettono sulla strada dei segni (sogni da interpretare, coincidenze o sincronicità, intuizioni, comprensioni improvvise …)

Se dici la stessa parola di qualcun altro: qualsiasi parola va bene, se è stata pronunciata ad alta voce e contemporaneamente devi assolutamente esprimere un desiderio.

Le candele per il tuo compleanno: soffia con tutte le tue forze mentre esprimi il tuo desiderio internamente. Un altro anno, un altro desiderio, un’altra opportunità per vederlo realizzare!

La notte di San Giovanni Battista: la notte magica dedicata a San Giovanni Batista è quella del 23-24 giugno. E’ la notte giusta per esprimere il tuo desiderio e puoi farlo in modi diversi: puoi fare un piccolo falò e saltare sopra il fuoco, puoi semplicemente lanciare un oggetto in aria e prenderlo prima che atterri sul suolo oppure puoi mettere in una bottiglia un pezzo di carta sul quale avrai scritto il desiderio e posizionare la bottiglia la bottiglia sul mobile più alto della casa … È quasi certo che sarai soddisfatto!

San Valentino: esprimi un desiderio in questo romantico giorno del 14 febbraio. Se sei innamorato, puoi chiedere che il vostro amore duri per sempre. Se, d’altra parte, sei un cuore solitario, puoi chiedere di incontrare la tua anima gemella il più rapidamente possibile.

Se colpisci il gomito: coraggiosamente resisti al dolore e esprimi il tuo desiderio. Soprattutto, non strofinare la parte interessata perché, altrimenti, il tuo desiderio non si avvererà.

La lampada incantata: anche se non sei Aladino, hai tutto il diritto di esprimere i tuoi desideri. Potrebbe essere difficile imbattersi in una di queste preziose lampade e ancor più che sfregarla sperando di far apparire un genio! Ma puoi sempre lucidarne una regolarmente e chissà che non arrivino delle sorprese.

