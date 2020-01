Morte di Kobe Bryant: in un cartone animato la profezia della tragedia

La morte di Kobe Bryant era stata “prevista”: a pochissime ore dal tragico incidente in cui il cestista ha perso la vita spunta dalla memoria del web l’agghiacciante episodio di un vecchio cartone animato.

Kobe Bryant è morto a seguito dello schianto dell’elicottero sul quale stava viaggiando assieme alla figlia tredicenne e ad altre diverse persone.

L’evento ha sconvolto lo sterminato numero di fan e di sportivi che conoscevano e apprezzavano il giocatore fin dal principio della sua carriera ma ha anche riportato alla mente di alcuni una stranissima e inquietante coincidenza.

Il giocatore, nel 2016, era stato protagonista di un episodio della serie cartoon Legend of Chamberlain Heights e finiva ucciso: il video recuperato dalla rete e diventato virale nelle ultime ore mostra una dinamica assolutamente simile a quella che ha ucciso il campione nella realtà.

Una macabra coincidenza sulla morte di Kobe Bryant

Nella puntata di Legends of Chamberlain Heights Kobe Bryant stava volando a bordo di un elicottero e viaggiava insieme a diversi trofei sportivi.

Dopo lo schianto, che avviene apparentemente in un deserto, tre personaggi della serie si avvicinano alla carcassa dell’elicottero dalla quale si vede uscire, a fatica, il giocatore di basket.

L’uomo sta tentando di portare in salvo anche i trofei e, quando vede gli altri personaggi avvicinarsi, chiede aiuto. Per tutta risposta gli altri lo invitano a passare prima le coppe da cui però il campione non ha alcuna intenzione di separarsi.

Nel cartoon Kobe Bryant muore stringendo i propri trofei mentre il serbatoio dell’elicottero esplode, uccidendolo.

La macabra coincidenza in un video di soli 17 secondi ha sconvolto e straziato il cuore dei fan. Il video è stato caricato il 26 Gennaio 2020 e nel giro di soli due giorni ha registrato quasi settantamila visualizzazioni.

Il Tweet del 2012: fake o verità

Oltre al video appena descritto, un’altra inquietante profezia sta girando su Twitter nelle ultime ore. Si tratta di un post diffuso con la data del 13 Novembre 2012 e che fu scritto dall’account .Noso.

Nel Tweet si profetizzava la morte di Kobe Bryant a causa dello schianto di un elicottero.

Se l’esistenza e l’effettiva messa in onda del cartone animato nel 2016 è al di sopra di ogni dubbio, la veridicità del Tweet che sta circolando in maniera virale in queste ore non è ancora stata accertata. Se lo fosse, la morte di Bryant diventerebbe un vero e proprio caso.

