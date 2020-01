Fare l’amore ci collega efficacemente a un altro essere umano, ma ci collega anche a noi stessi e persino a tutta la nostra umanità. Scopri le posizioni del Kama sutra che ti esaltano in base al tuo segno zodiacale.

La nostra sessualità fa parte di ciò che siamo. In effetti, il piacere della carne va ben oltre il semplice bisogno istintivo di procreare, è un piacere sensuale, un godimento torrenziale, un’eccitazione trascendente. Fare l’amore è uno dei mezzi di comunicazione più puri e tangibili. Il nostro corpo quindi esprime i suoi bisogni, desideri ed emozioni senza fronzoli o pretese. Un modo per mettersi a nudo, in tutti i sensi della parola.

Quale posizione ti stimola di più a letto in base al tuo segno zodiacale

1) Ariete

Appassionato e pieno di energia, ti piace prendere il controllo e stabilire il tuo ritmo. Hai bisogno del tuo partner per soddisfare e ascoltare tutti i tuoi desideri. Segno di fuoco, sei alla costante ricerca di eccitazione, avventura e stimolazione. Quindi, per il massimo piacere per due, non c’è niente come la posizione da cowgirl per te.

2) Toro

I piaceri della carne sono un vero momento di estasi per te. Quindi, quando fai l’amore, hai bisogno di risvegliare tutti i tuoi sensi. Toccando, accarezzando, guardando o sussurrando nell’orecchio, tutte queste sensazioni ti intossicano per un momento di estremo piacere. Per un migliore contatto con il tuo partner, opta per la semplicità preferendo la posizione del missionario.

3) Gemelli

Curioso e ardente di desiderio, odi la monotonia e ami provare nuove sensazioni. Devi esplorare le profondità delle tue fantasie. Inoltre, per te, la cosa più importante è prendere tempo per i preliminari. Per ampliare il tuo spettro di posizioni sessuali, ti consigliamo di provare la posizione dell ‘”aratro”.

4) Cancro

Sensibile ed emotivo, quando sei eccitato, ti trasformi in un vero dio o dea del piacere. Ti piace vedere il tuo partner divertirsi e sei felice solo quando sei sicuro che è soddisfatto. Per una connessione intensa e un migliore contatto visivo, raccomandiamo la posizione della mucca.

5) Leone

Devi mostrare la tua abilità e cercare di prendere il controllo durante il rapporto. Bestiale, ti piacciono i brividi e non ti piace soffermarti sui gesti della tenerezza. La tua posizione preferita? Alla pecorina!

6) Vergine

Anche se l’etimologia del tuo segno suggerisce che sei modesto e riservato, sei un vero mostro a letto. Sculacciate e commenti sporchi, devi sentire il tuo partner esprimere il suo desiderio di ravvivare il momento. Fai emergere il tuo istinto selvaggio adottando la posizione della tigre che si avvicina.

7) Bilancia

In segno di equilibrio, devi dare tanto piacere quanto quello che ricevi. Per te, più dura, meglio è! Ti piace prenderti tutto il tempo e goderti ogni momento in compagnia del tuo partner. Pertanto, il 69 è la posizione ideale per una combinazione vincente.

8) Scorpione

Intenso e appassionato, ti piace cambiare ruoli, posizione e atmosfera secondo i desideri del tuo partner. Occhi bendati, manette, giochi di ruolo … Pensi che sia importante variare i piaceri. Dominante, sottomesso, il tuo rapporto sessuale è come un ottovolante di emozioni. Prova la posizione del polpo per realizzare le tue fantasie più selvagge!

9) Sagittario

Libero e avventuroso, hai una libido sfrenata e devi fare l’amore il più spesso possibile. Selvaggio e passionale, sai come combinare intensità e sensualità per un momento di estasi assoluta! Per te, il rapporto è il modo per raggiungere il paradiso orgasmico. Quindi, per farti vivere uno dei momenti più caldi, ti consigliamo la posizione in piedi contro il muro.

10) Capricorno

Il tuo desiderio sessuale è senza dubbio il più importante di tutti i segni dello zodiaco. Tuttavia, ti piace il comfort e ti piace goderti la morbidezza. Inoltre, il rapporto sessuale è per te un momento di condivisione e quindi sei eccitato dalla prospettiva di un orgasmo simultaneo. Per un’osmosi totale per due, prova la posizione eretta a quattro zampe.

11) Acquario

Ti piace divertirti e non hai inibizioni. Devi cambiare il tuo partner sessuale il più possibile e non sopporti la routine e la noia. Alla costante ricerca di sfide, ti consigliamo la carriola, una posizione del Kama Sutra che richiede una certa flessibilità e un certo equilibrio.

12) Pesci

Combinando passione ed emozioni, ti piace comunicare i tuoi sentimenti quando fai l’amore. Sottile e romantico, sei convinto che non c’è niente come una connessione emotiva per rendere il sesso ancora migliore. Niente come la posizione del cucchiaio.