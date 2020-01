Astrologia | L’ora giusta per andare a dormire per ogni segno zodiacale

Secondo gli astri, per ogni segno zodiacale esisterebbe un’ora ideale precisa per andare a letto e godere di un sonno ristoratore!

Secondo l’astrologia, molte delle nostre preferenze nella vita sono determinate dal nostro segno zodiacale. Ma non è tutto, gli astrologi affermano anche che il segno zodiacale a sua volta potrebbe determinare o prevedere determinati elementi della nostra vita quotidiana, come l’orario perfetto per andare a letto per godere di un sonno restauratore.

Dimmi di che segno sei e ti dirò a che ora devi andare a letto

Ariete

Orario: 21:00

Idealmente, il segno dell’Ariete dovrebbe andare a letto alle 21:00. La sua giornata è spesso impegnativa e piena di diversi compiti e attività. Questo segno ha quindi bisogno di poter recuperare ed essere efficace quando la vita diventa difficile.

Toro

Orario: 22:00

Il segno del Toro è in anticipo. Gli piace correre al mattino e prendersi il tempo di bere il suo caffè e leggere il suo giornale. Per questo segno, il mattino è il momento migliore della giornata per fare ciò che gli piace. Per questo motivo, ha bisogno di dormire a sufficienza e andare a letto alle 22:00 lo farà dormire abbastanza.

Gemelli

Orario: 23:00

I Gemelli hanno la cattiva abitudine di rimanere svegli fino a tardi. Anzi, ha in mente così tante cose che difficilmente riesce ad addormentarsi, nonostante il suo desiderio di alzarsi presto per andare a lavoro. Il momento migliore per andare a letto per questo segno è quindi alle 23:00, un compromesso che gli consente di rimanere sveglio ma anche di alzarsi la mattina presto.

Cancro

Orario: 10:30

Il segno del Cancro ama alzarsi presto, ma come i Gemelli, tende anche a rimanere sveglio fino a tardi. Il suo momento ideale per andare a letto è alle 22:30 Potrebbe essere difficile per lui andare a letto prima delle 23:00, ma sa di poter dormire di più. Il cancro deve conservare l’energia per sentirsi riposato e rilassato per il resto della giornata.

Leone

Orario: 12:00 am

Il momento migliore per andare a letto per il segno del Leone è mezzanotte. Questo segno semplicemente non riesce ad andare a dormire presto. Ha molto da fare di notte. Quindi gli piace stare alzato fino a tardi per parlare con gli amici o guardare le sue serie preferite.

Vergine

Orario: 20:00

Il segno della Vergine è metodico e progetta sempre in anticipo. Per iniziare bene la giornata, gli piace alzarsi molto presto. Il momento migliore per dormire per lui è quindi alle 20:00. Può sembrare molto presto, ma a questo segno piace assicurarsi di avere abbastanza riposo ed energia la mattina successiva.

Bilancia

Orario: 12:00 am

Il segno della Bilancia non è affatto mattiniero. Ha sempre problemi ad alzarsi la mattina e tende a premere il pulsante snooze almeno una dozzina di volte. Gli piace stare alzato fino a tardi per rilassarsi dopo una lunga giornata. Il momento migliore per dormire per lui è mezzanotte.

Scorpione

Orario: 1:00

Il segno dello Scorpione è un nottambulo. Gli piace stare alzato fino a tardi per leggere o guardare serie TV, perché non vuole perdersi nulla, in qualsiasi momento. Odia svegliarsi la mattina e di solito si sente stanco ed esausto. Per lui, il momento migliore per andare a letto è l’una di notte.

Sagittario

Orario: 2:00

Il segno del Sagittario preferisce vivere di notte. Lavora in modo ottimale mentre gli altri dormono perché ha più energia di quando è a casa. Preferisce anche dormire la mattina e iniziare la giornata a metà pomeriggio. L’ora per andare a letto che più si adatta a lui è alle 2:00

Capricorno

Orario: 22:00

Il segno del Capricorno è naturalmente responsabile. Non manca mai nei suoi compiti. Per godersi appieno la sua giornata, preferisce alzarsi molto presto, quindi ha bisogno di riposare bene. Il momento migliore per andare a letto per lui è alle 22:00 Né troppo presto né troppo tardi.

Acquario

Orario: 12:00 am

Il segno dell’Acquario preferisce stare alzato fino a tardi per godersi la tranquillità della notte. Ama leggere libri o scrivere per schiarirsi le idee. Il momento ideale per andare a letto è verso mezzanotte. Gli dà il tempo di godersi la serata e riposarsi abbastanza per essere in forma il giorno successivo.

Pesci

Orario: 23:00

Anche il segno dei Pesci non va a letto presto. Tuttavia, sebbene il suo letto sia il suo posto preferito e odia doverlo lasciare, attribuisce grande importanza alle sue ore di sonno e riposo. Idealmente, dovrebbe andare a letto verso le 23:00.