Terremoto nel mar Tirreno | Paura tra la Sicilia e la Calabria | Video

Terremoto nel mar Tirreno tra la Sicilia e la Calabria: una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata dall’Ingv e avvertita dalla popolazione, video.

Paura in Sicilia e in Calabria per una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che è stata registrata dall’Ingv al largo del mar Tirreno Meridionale. La scossa, di magnitudo 4.0, è stata lievemente avvertito dalla popolazione, la profondità dell’ipocentro è stata stimata in circa 145 chilometri. La scossa, fortunatamente, non ha provocato danni a cose e persone.