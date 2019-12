Con le crocchette di zucchine, patate e tonno non fritte conquisteremo i nostri ospiti grandi e piccini. Una ricetta veloce da preparare, leggera ma soprattutto gustosa .

La ricetta vi proponiamo sarà una gioia per voi e per i vostri bambini che grazie a queste sfiziose crocchette impareranno ad amare anche le zucchine. Si stratta delle crocchette di zucchine, patate e tonno, ottime da preparare. Perché sono veloci , non fanno male perché non le faremo friggere ma i padella e soprattutto sono gustose con il loro ottimo cuore filante.

La più grande particolarità di queste crocchette e che non dovremo cuocere in precedenza nè le patate né le zucchine. Questo aumenterà la velocità del piatto ma renderà le nostre crocchette ancora più leggere. Metteremo infatti le nostre verdure direttamente grattugiate nell’impasto. Un secondo piatto veramente gustoso semplice da preparare e buono, ideale in molte occasioni

Potrebbe interessarti :Crocchette di patate e wurstel: la ricetta con qualcosa in più

Crocchette di zucchine, patate e tonno, la ricetta

Le crocchette di zucchine, patate e tonno possono essere consumate subito ma sono buone anche tiepide. Nel caso avanzino, conservatele in frigorifero al massimo per un giorno.

Ingredienti:

2 zucchine medie

3 patate medie

150 g tonno all’olio di oliva o naturale

50 g provola o scamorza

1 uovo intero

80 g farina 00

50 g pangrattato

1 cucchiaio parmigiano grattugiato

noce moscata

olio di oliva

pepe

sale

Preparazione:

Ecco come preparare queste gustosissime crocchette. Per prima cosa prendiamo le nostre zucchine e laviamole accuratamente. Quindi spuntiamole alle estremità e iniziamo a grattugiarle a julienne.

Prendiamo anche le patate: dopo averle lavate accuratamente e dopo averle pelate possiamo grattugiarle anche queste a julienne.

A questo punto in una ciotola abbastanza capiente mettiamo insieme le zucchine grattugiate, le patate grattugiate, il tonno che abbiamo in precedenza ben sgocciolato. Aggiungiamo poi nella ciotola l’uovo, il parmigiano, il pangrattato e la farina. Quoindi aggiustiamo di sale, di pepe e con un po’ di noce moscata.

Regoliamoci con l’impasto: se vediamo che è troppo morbido aggiungiamo ancora nel pangrattato. Formiamo le crocchette e mettiamo al centro qualche striscia di formaggio filante (provola, scamorza ma anche Galbanino).

A questo punto passiamo le nostre crocchette nel pan grattato e mettiamole in una teglia con un filo di olio per cuocerle a 180° per 15-20 minuti, fino a quando non saranno belle dorate. Poi serviamole calde.