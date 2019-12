Coppia | E’ giusto restare insieme per i figli?

Quando la coppia è in crisi, meglio restare insieme per non turbare i figli o separarsi per evitare ulteriori sofferenze?

Una famiglia felice è ciò che sognano tutti coloro che si decidono a fare il grande passo, eppure stare insieme e proseguire verso un obiettivo comune non è sempre facile. Più di un matrimonio su tre finisce oggi con la separazione.

Oltre all’aspetto di frustrazione che innesca un divorzio, si susseguono una serie di dubbi per il benessere dei figli nati nella coppia. Molte coppie restano forzatamente insieme anche quando non vanno più d’accordo. La loro motivazione dichiarata è spesso quella di proteggere i bambini dal trauma della separazione. Ma questo “falso pretesto” nasconde spesso altre ragioni più difficili da esprimere.

Separazione e figli, il parere degli esperti

Quando all’interno di una coppia le liti si susseguono o peggio la comunicazione cessa definitivamente, col passare del tempo e con il moltiplicarsi dei tentativi di recupero anch’essi falliti, si diventa presto consapevoli che non c’è un possibile futuro comune tra marito e moglie, ma non si riesce a prendere la decisione di lasciarsi proiettando sui figli la paura della separazione e la paura di essere soli.

Le liti tra i genitori, un peso per il bambino

La sofferenza che la separazione dai genitori rappresenta per i bambini non deve essere sottovalutata. Ma stare insieme quando le cose non vanno bene può essere molto più traumatico per loro, specialmente quando i genitori discutono apertamente e spesso.

I genitori che litigano continuamente generano figli non spienserati che spesso si sentono responsabili dell’infelicità dei genitori consapevoli di essere l’unica motivazione che li tiene uniti. I figli cercano di sfuggire a questa situazione dedicandosi ad interessi particolari o andando a studiare fuori o sposandosi prematuramente.

I bambini pensano che sia colpa loro

Secondo Anne-Gaëlle Saliba, psicologa, in caso di disaccordo, è importante rispettare alcune “regole del gioco”, sia che decidiamo di stare insieme o che decidiamo di separarci.

I bambini non hanno abbastanza prospettive per analizzare ciò che accade nella coppia dei genitori. Quando c’è un conflitto tra genitori, i bambini piccoli pensano che sia colpa loro, quindi è importante rassicurarli. Nell’adolescenza, spesso si sentono solidali con uno dei genitori, quello che sembra loro il più fragile. È importante ridare al bambino il suo ruolo di bambino, che non ha nulla a che fare con la relazione tra i genitori e le decisioni che prendono. Deve anche sentire che suo padre e sua madre sono felici. In generale, quando i genitori stanno bene, i bambini stanno bene!

Fortunatamente, alcuni riescono a trovare un equilibrio, un compromesso e rispetto reciproco, anche se non c’è più amore. Questa è una situazione più sopportabile, ma dà un’immagine distorta della vita a due perché i bambini dovrebbero avere genitori che li adorano e che si amano!

Le false pretese confermano la menzogna

“Quando la coppia rimane insieme nell’indifferenza, i bambini si abituano a una situazione falsa e perversa. Non c’è trasparenza né autenticità. Ciò conduce a famiglie di conviventi non collegatii tra loro in cui tutti vivono la propria vita “, afferma Catherine Vanhove, psicoterapeuta, specialista in terapia di coppia.

Vivere ognuno la propria vita autorizzando le relazioni extraconiugali, è una soluzione quando si decide di stare insieme nonostante l’amore sia finito?

“Non è bello vivere nella frustrazione, considera il dott. Jean-Pierre Rageau, psicoterapeuta. Se i bisogni emotivi e sessuali non vengono soddisfatti o sublimati, l’insoddisfazione rischia di tradursi in depressione, dipendenza da alcol… Una relazione extraconiugale può contribuire all’equilibrio di tutti … Ma per un bambino, apprendere che uno dei suoi genitori – o entrambi – conduce una doppia vita non è mai facile, che sia chiaramente espresso o meno. Non è un buon modello di identificazione e non ti aiuta ad andare avanti nella vita con fiducia. ”

Il mito di un’unione a vita riuscita



Le difficoltà nel separarsi possono essere spiegate dalla mancanza di autonomia emotiva o materiale dagli altri – la dipendenza economica dei decenni precedenti non è completamente scomparsa – così come la paura di essere soli. L’educazione di ogni persona o la propria storia influenza anche le proprie decisioni.

Alcune persone hanno un’immagine molto tradizionale della famiglia o provengono da strutture familiari in cui non si divorzia per nessun motivo. È quindi molto difficile fare il grande passo. Altri, al contrario, hanno vissuto male il divorzio dei genitori e non vogliono infliggere la stessa esperienza ai loro figli.

Denis Vallée, terapista di famiglia presso il centro di Monceau a Parigi spiega che anche quando i genitori cercano di nascondere i loro conflitti, i bambini possono annusarlo. Quando uno dei genitori intrattiene una relazione extraconiugale, lo immaginano … Mettono costantemente alla prova la solidità del legame tra i genitori e fanno di tutto per tenerli insieme o per farli tornare insieme, per preservare il loro ideale, il loro sogno di “famiglia”.

Dall’adolescenza sono più indipendenti e possono sostenere la separazione dei genitori.

Lasciare o restare dunque? non c’è una risposta giusta. Ma la cosa più importante per i bambini è che i genitori siano coerenti tra ciò che provano, ciò che dicono e ciò che fanno.

