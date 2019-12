Giulia Molino chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giulia Molino è una cantante di 20 anni, è nata nel 1999 e adesso vive a Scafati (in provincia di Salerno) insieme alla sua famiglia. Si appassiona alla musica fin da piccola, infatti inizia a cantare quando ha solo 8 anni scoprendo in lei un grandissimo talento.

In principio ha frequentato alcune scuole di canto locali fin quando non ha trovato la sua strada al fianco del maestro Massimiliano Fausto. Grazie alla sua innovativa tecnica, la ragazza si è migliorata tantissimo

Giulia definisce molto testarda, fragile e insicura. Ha alcune fissazioni infatti deve assolutamente fare la doccia sia la sera che il mattino seguente, inoltre non esce di casa senza profumo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Giulia Molino

Età: 20 anni

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Scafati (SA}

Segno zodiacale:

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Giulia Molino: Instagram e vita privata

Giulia Molino non è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta 40,3mila followers e solo 8 post. Ama condividere principalmente selfie, foto e video che riguardano la sua passione e la sua carriera nel mondo della musica. Sui social, dopo che è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage ma, se volete seguirla, il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Mentre su Facebook e su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create dalle fans della ragazza, che la sostengono e l’apprezzano.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto. Sbirciando un po’ sul suo profilo social non è stato possibile recuperare nessuna informazione che riguardasse le sue relazioni passate o odierna. Per tanto possiamo dedurre o che sia single oppure che ci tenga molto alla sua privacy.

Giulia Molino: carriera

Per Giulia Molino la passione per la musica è nata in un villaggio turistico e da qui momento ha deciso di realizzare il suo sogno. Infatti studia canto e, ancora giovane, collabora con una band napoletana, ma ha smesso a causa della lontananza. In seguito la cantante perfeziona la sua tecnica grazie al Maestro Massimiliano Fausto.

Tuttavia non è bastato infatti prova a fare le audizione per partecipare a Io Canto e a Ti lascio una canzone ma non ottiene il risultato sperato non riuscendo a superare neanche le selezioni iniziali. Nel 2017 prova ad entrare nella scuola di Amici senza riscontare alcun successo.

Due anni più tardi ci riprova e finalmente riesce a conquistare il tanto ambito banco. Si è esibita dapprima col pezzo Happy Days di Ghali, per poi presentare un suo brano inedito, intitolato Solo Questo Mi È Rimasto.

Questa piccola conquista ha significato molto per lei, come si può leggere anche dal posto pubblicato sul suo profilo Instagram: “Il sogno di una vita, la musica può unirci. Questa è felicità, questa è vita. Non bastano parole per ringraziarvi dell’affetto e della carica che mi state trasmettendo con i vostri messaggi, siete una forza immensa. Grazie Amici per questa gioia infinita”

Giulia Molino, testo inedito: Solo questo mi è rimasto

Ti aspettavo tutti i giorni sotto casa

con il tuo sorriso acceso ed un caffè

con la voglia da bambino di viziarci

avresti scelto sempre me

ballavamo i nostri pezzi sotto cassa

aspettando l’alba stesi sulla abbia

mentre il mare accarezzava i nostri guai

adesso a chi sorriderai?

Ti guardo e penso che l’amore non ti vuole mai diverso

questo amore non ha senso se tu

hai già smesso di credere

adesso che siamo in tempesta

dimmi un po’ che cosa ti resta

delle notti a far casino

dei miei graffi sul cuscino

un ricordo che solo questo mi è rimasto

e adesso che la festa è finita

resto al centro di una stanza sbiadita

dove abbiamo fumato ,gridato, riso e scherzato

un ricordo è solo questo che è rimasto

na na na

Dove abbiamo fumato, gridato, riso e scherzato

un ricordo

che solo questo mi è rimasto

solo questo mi è rimasto