Talisa Ravagnani chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Talisa Ravagnani è una ballerina di 18 anni, lei è nata il 28 agosto 2001 a Milano sotto il segno della Vergine. Fin da quando è una bambina ha dovuto affrontare un’infanzia molto difficile infatti a causa del lavoro dei suoi genitori, Talisa è cresciuta fino ai suoi 13 anni a Dubai, dove ha iniziato a studiare danza.

Qualche anno più tardi va a Los Angels per una vacanza e riesce a realizzare un grande sogno infatti fa un provino per una prestigiosa scuola di danza. Ed è stata scelta, così ha passato 4 anni lontana da casa e dalla sua famiglia, intenta a studiare. L’essere stata sempre all’estero gli ha reso difficile imparare la lingua scritta italiana.

Talisa ama molto il surf ed ha un tatuaggio sul braccio che dice “made in Italy”, a ricordare le sue origini. Ha la passione per l’architettura, l’arte e la musica. Ama giocare a calcio e guardarlo in tv. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita personale.

Nome: Talisa Jade Ravagnani

Età: 18 anni

Data di nascita: 28 agosto 2001

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Vergine

Titolo di studio:

Professione: Ballerina

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Talisa Ravagnani: Instagram e vita privata

Talisa Ravagnani è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 51,6mila persone e con conta oltre 1000 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto e video mentre balla e mostra tutto il suo talento. Sono presenti anche scatti insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e colleghe di lavoro. Se volete seguirla, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Su Facebook ha un profilo privato che non usa da molti anni infatti il suo ultimo post risale al 2015, se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui.

Anche su Twitter ha un account che non usa da un anno, dal 2018 per l’esattezza, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto. Sbirciando un po’ sul suo profilo social non è stato possibile recuperare nessuna informazione che riguardasse le sue relazioni passate o odierna. Per tanto possiamo dedurre o che sia single oppure che ci tenga molto alla sua privacy.

Talisa Ravagnani: carriera

Talisa Ravagnani si appassiona alla danza fin da piccola, infatti fa di tutto per inseguire il suo sogno. A New York studia per 4 anni danza e ha modo di prendere parte al videoclip di Look at her now, grande successo di Selena Gomez.

Nel 2019 decide di partecipare ai casting di Amici e grazie alla sua bravura riesce ad ottenere un banco nella scuola di Amici. Ora dovrà riuscire ad ottenere un post nel serale di Amici di Maria De Filippi.