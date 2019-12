Uomini e Donne | Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio continuano a litigare. L’ex corteggiatrice del Trono Classico confida a Rivelo il motivo per cui ha querelato il tronista

Uomini e Donne aveva permesso a Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio di coronare il loro sogno d’amore, ma le cose tra loro non sono andate come sperato.

La coppia, dopo qualche anno, è scoppiata, ma non solo. L’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha addirittura querelato il tronista. Il motivo?

Alcune rivelazioni di Fabio sulla sua passata relazione, ma Nicole ha spiegato tutto nella scorsa puntata di Rivelo con Lorella Boccia.

Uomini e Donne | Nicole contro Fabio: le nuove accuse

L’ex tronista Fabio Colloricchio di Uomini e Donne, dopo il video hot che l’ha visto protagonista all’Isola dei Famosi edizione spagnola, è tornato a parlare della sua passata relazione con Nicole Mazzocato del Trono Classico.

Fabio ha ribadito che ha sbagliato ad esprimersi durante la sua permanenza all’interno del reality spagnolo.

In quanto non aveva nessuna intenzione di definire il suo rapporto con Nicole un inferno. Fabio, in effetti, non si era espresso nel migliore dei modi ma a Rivelo su Real Time ci ha tenuto a fare chiarezza.

“Sono stato frainteso” ha esordito Fabio Colloricchio del Trono Classico. “Volevo soltanto dire che era una ragazza fredda un po’ fredda miei confronti” ha proseguito. “Il nostro rapporto non era un inferno. Le chiedo scusa per aver detto una cosa simile. E’ veramente brutto da parte mia” ha concluso.

Nicole Mazzocato di Uomini e Donne, sempre da Lorella Boccia, ha replicato al suo fidanzato spiegando i motivi per cui ha scelto di agire per vie legali.

“Perché ho scelto di prendere vie legali?” ha esordito Nicole Mazzocato a Rivelo . “L’ho querelato per tutte le dichiarazioni che ha rilasciato durante il reality in Spagna” ha chiarito l’ex di Fabio Colloricchio a Rivelo. “Un vero uomo non parla in questo modo di una donna. Nemmeno quando si trova al bar con gli amici”.

Questa non è la prima volta che Nicole parla delle azioni legali contro il suo ex Fabio. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne riusciranno, un giorno, a mettere da parte i loro dissapori?