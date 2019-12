Scialpi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giovanni Scialpi, in arte Scialpi/Scialpy, è un cantante di 57 anni. Lui è nato il 14 maggio 1962 a Parma, sotto il segno del Toro, ed alto circa 176 centimetri. Nato figlio unico cresce insieme a sua madre che fa la segretaria e suo padre che lavorava come agente di polizia.

Dopo la scomparsa di quest’ultimo spetta a lui occuparsi della madre gravemente malata di Alzheimer: “E’ una grande sofferenza, un vuoto incolmabile: hai davanti a te tua madre e non puoi dirle niente. E’ una prova molto dura della vita”.

È molto legato anche ai suoi nonni ovvero nonna Emilia e nonno Michele. Del suo chiacchierato lifting alle labbra ammette: “Avevo trent’anni e il complesso del labbro superiore poco carnoso. Andai da un chirurgo cane e per colpa del silicone mi è venuta una fibrosi”. Ma scopriamo qualche dettaglio in più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Giovanni Scialpi

Età: 57 anni

Data di nascita: 14 maggio 1962

Luogo di nascita: Parma

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio:

Professione: Cantante

Altezza: 176 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: www.giovanniscialpi.com

Scialpi: Instagram

Scialpi è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 9,1mila followers e oltre 850 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme alla sua famiglia ed i suoi amici. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata. Il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Il cantante ha un account anche su Facebook dove è seguito da 10mila persone. È solito condividere post o foto che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare qui il suo profilo.

Mentre su Twitter è seguito da 13,1mila followers e conta oltre 13,8mila Tweet che riguardano la sua vita, la sua carriera e le sue passioni. Se volete seguirlo, trovate qui il suo account qui. Scialpi ha anche un sito web: www.giovanniscialpi.com

Scialpi: vita privata

Scialpi fa coming out nel 2010 e parla apertamente della sua omosessualità. Come si può evincere dalla sua autobiografia E’ così semplice. Il cuore non ha genere. Nel 2015 convola a nozze, dopo anni di convivenza, insieme al suo Manager Roberto Blasi. I due si sposano a New York e la loro unione fu un forte copo per la polita sopratutto quando la coppia decise di partecipare a Pechino Express.

Tuttavia il loro matrimonio non dura a lungo ed esattamente due anni più tardi il cantante svela, in un’intervista per il settimanale Chi, la fine della relazione: “Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo. Posso dire che ero innamorato e che non conoscevo davvero Roberto.

Siamo stati insieme e ora se n’è andato senza dirmi nulla. Dovrei andare in America per divorziare ma non ci vado: lui è sparito, non mi parla, si comporta un po’ da vile, spero che un giorno sia lui a innamorarsi, se ne è capace, e a quel punto dovrà venire a chiedermi il divorzio”.

Successivamente, nel 2018, ritrova l’amore e presenta il suo nuovo fidanzato attraverso il settimanale Spy. Si tratta di Leo, un dirigente di banca. Il suo uomo ha 60 anni con ed alle spalle un matrimonio con una donna, con cui ha avuto due figlie.

Scialpi: carriera

Scialpi ha una lunga carriera alle spalle. Quando ha solo solo 21 anni, nell’83, vince la sezione Discoverde del Festivalbar con Rocking Rolling e l’anno successivo vince il Telegatto come rivelazione dell’anno. Produce diversi singoli di grande successo come Cigarettes and coffee, No East, No West e Pregherei (con cui vince il Festivalbar).

Negli anni 90 approda sul piccolo schermo dove conduce, insieme a Raffaella Carrà e Sabrina Salerno, Ricomincio da due mentre agli inizi degli anni duemila pubblica Si io Sì! Greatest Hits e arriva in finale a La Notte Vola. Nel 2004 torna in tv e partecipa al programma condotto da Amadeus, Music Farm, tuttavia lascia il programma senza una spiegazione chiara.

Nel 2008 è nel musical Rodolfo Valentino nelle vesti di protagonista mente nel 2012 pubblica Ilventocaldodell’estate al quale segue Icon-Man. L’anno successivo realizza il singolo Music is Mine e nello spesso periodo cambia il suo nome da Scialpi a Scialpy.

Nel 2015 partecipa a Pechino Express e nel 2016 pubblica Pettirosso, brano con il quale voleva partecipare a Sanremo ma viene scartato dalla Commissione Selezionatrice. Sempre nel 2015 pubblica il suo libro E’ così semplice. Il cuore non ha genere nel quale ripercorre i momenti più toccanti della sua vita sentimentale dal primo bacio con il compagno di scuola Adamo all’accettazione della sua omosessualità, da parte della sua famiglia.

Nel 2019 viene diffusa l’indiscrezione su una sua possibile partecipazione a il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e che vede come opinionisti Wanda Nara e Pupo