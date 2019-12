Francesco Bertoli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Francesco Bertoli è un cantante di 23 anni, lui è nato il 4 luglio del 1996 a Milano sotto il segno del Cancro. Sappiamo ben poco della sua vita privata ma la sua pastine per la musica nasce fin quando era giovanissimo, essa è l’unica cosa che c’è sempre stata nella sua vita.

I suoi studenti preferiti sono la batteria, la chitarra e violino. È un ragazzo amichevole ed in alcune occasioni tende ad essere timido quando non sa cosa dire. Si definisce una persona riflessiva, anche troppo, aspetto che spesso lo porta a farsi prendere dall’ansia. Ma scopiamo qualcosa di più su di lui.

Nome: Francesco Bertoli

Età: 23 anni

Data di nascita: 4 luglio del 1996

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Francesco Bertoli: Instagram e vita privata

Francesco Bertoli è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 73,4mila followers e solo 15 post. È solito condividere selfie e foto che riguardano la sua vita e la sua passione per la musica. Sono presenti anche shooting fotografici e scatti di quando era piccolo. Sui social ci sono numerose fanpage e profili falsi ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Il cantante è ha un account anche su Facebook, si tratta di un profilo che usa davvero pochissimo: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non è particolarmente attivo infatti il suo account conta solo 18 followers ed il suo ultimo post è stato pubblicato nel 2017. Se volete vedere il suo profilo, ve lo lasciamo qui.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto. Curiosando qua e là un po’ sui suoi profili social non è stato possibile recuperare nessuna informazione sulle sue relazioni quindi possiamo presupporre che sia single.

Francesco Bertoli: carriera

Francesco Bertoli si appassiona alla musica fin dalla tenera età per questa ragione inizia a prendere lezioni di canto, a suonare il pianoforte e ad appassionarsi al Beatbox. Quando ha 19 anni entra nella band musicale milanese dei Jarvis. Insieme registrato la cover “Joker & The Thief” dei Wolfmother poi diventata colonna sonora della commedia italiana Smetto quando voglio.

Sempre con la band vince il premio Best New Generation durante gli Mtv Awards! In seguito decidono di partecipare alle audizioni di X-Factor e vengono scelti da Alvaro Soler. Tuttavia per una serie di problemi rinunciano al talent show e vengono sostituiti con i Soul System

Solo in seguito, Francesco e i Jarvis, spiegano ai microfoni di Diva e Donna il motivo della loro rinuncia: “Non è vero che avevamo un’altra etichetta e non potevamo firmare con Sony. E non è stata nemmeno una mossa di marketing. La domanda che ci fanno tutti è ‘ma non sapevate prima che per partecipare ai live di X Factor bisogna firmare un contratto di quel genere con Sony, con tutti quei vincoli?’. La risposta è semplice, no. Chiamateci pure ingenui o contadinelli. Ma non ce la siamo sentita di firmare ed è stata una scelta artistica.

Poi aggiunge: “Vogliamo continuare ad avere la libertà di fare la nostra musica, di andare nella direzione che preferiamo, anche di sbagliare. E diciamo no, in questo momento, a dei vincoli così forti con una trasmissione tv e una casa di produzione. E’ stata una scelta difficile, ci siamo divisi anche tra di noi, ma poi ci ha unito la voglia di dimostrare che si può avere successo anche senza passare da un talent show. E non ci siamo pentiti”.

Nel 2017 si presenta nuovamente ad X-Factor ma questa volta da solista. Verso la metà del 2019 viene annunciata la pubblicazione del suo primo EP, Eri Una Festa, ma tutto salta. Tuttavia rilascia il suo primo singolo, La Mia Città. Sempre nello stesso anno decide di partecipare ad Amici 19 dove, grazie al suo talento, riesce ad entrare nella scuola.

