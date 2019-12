Uomini e Donne | Chi è Tina, sorella di Armando Incarnato con cui chattava Juan

Chi è Tina Incarnato, la sorella di Armando con cui chattava Juan Luis del trono over di Uomini e Donne? Ecco i messaggi.

Armando Incarnato ha accusato Juan Luis Ciano di prendere in giro Gemma Galgani. Il cavaliere napoletano del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha svelato l’esistenza di alcuni messaggi che Juan scriveva alla sorella di cui Juan sarebbe innamorato, ma chi è la sorella di Armando Incarnato? Andiamo a scoprire tutto.

Tina Incarnato, chi è la sorella di Armando a cui Juan Luis Ciano di Uomini e Donne scriveva messaggi sui social

La sorella di Armando Incarnato è diventata la protagonista delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne a causa di alcuni messaggi che le ha scritto Juan Luis Ciano. “Lui è innamorato di mia sorella, non è innamorato di Gemma. Lui ha contattato mia sorella. Mia sorella non gli ha risposto e mi ha girato il tutto. Come ti sei permesso di chiedere il suo numero? Le hai scritto mentre stavi con Gemma?”, sono state le parole che Armando ha detto nell’ultima puntata del trono over.

Juan Luis che è stato difeso sui social da un amico ha spiegato la natura del rapporto con la sorella di Armando. “Ho conosciuto la sorella circa un anno fa durante una mostra di quadri a casa di un mio amico. Ho conosciuto questa signora con cui ho simpatizzato… Da questa simpatia, siamo passati alle richieste di amicizia. Ci siamo sentiti telefonicamente. Abbiamo deciso insieme di non prenderci neanche un caffè. Ci siamo “messaggiati” e questa storia di amicizia è finita qui. Di questa signora, conservo l’idea di una persona molto perbene. Ho un bel ricordo e un gran stima di questa signora…”.

La sorella di Armando si chiama Tina e ha 44 anni. Su Facebook, sotto alcune foto pubbliche della donna, sono effettivamente presenti i messaggi di Juan Luis. Sotto la foto che vedete qui in alto, Juan ha scritto: “sei splendida”. In una successiva foto che potete vedere in basso, invece, ha scritto: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni, il sogno proibito”.