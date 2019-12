Natale fai da te | luci natalizie con il riciclo creativo -VIDEO

Un impianto di luci di Natale coloratissime, originali e fai da te realizzate riciclando delle lampadine vecchie.

Delle coloratissime e scintillanti luci natalizie create riciclando le lampadine vecchie, che troveranno una nuova vita per rendere le fese di Natale ancor più magiche. Materiali semplici e davvero economici per creare delle luminarie scenografiche che potranno essere personalizzate con i colori più graditi, anche soltanto oro e argento, per sposarsi perfettamente con un arredamento elegante e classico.

Un filo di luci che potrà essere messo a decorare l’albero di Natale, oppure per arricchire una ghiranda d’abete. Tanti glitter per un risultato scintillante e davvero glam. La versione più trendy? Senza dubbio quella con colori accesi e brillanti.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy | Orologi segnaposto per Capodanno -VIDEO-

CLICCA SULL’IMMAGINE PER SCOPRIRE IL NOSTRO SPECIALE DEDICATO AL NATALE!

Natale fai da te | come realizzare le luci natalizie con delle vecchie lampadine | il video tutorial

Per realizzare le luci natalizie con le lampadine vecchie, avrete bisogno di:

1 filo di luci per decorazioni natalizi

fil di ferro verdo

colore acrilico verde

acqua

piattino di carta

pennello

bicchieri di carta

colla vinilica

pinze

lampadine usate

glitter colorati

Per prima cosa si dovrà praticare un buco nella ghiera delle lampadine. Poi si dovranno spennellare le lampadine con la colla vinilica e immergerle nei bicchieri di carta ripieni di glitter. Le lampadine si dovranno lasciare asciugare. A questo punto si dovranno infilare dei fil di ferro nei buchi praticati precedentemente nelle ghiere delle lampadine e legare le stesse al filo di luci, mantenendo una distanza eguale l’una dall’altra.

Dopo aver legato tutte le lampadine glitterate al filo di luci, l’impianto sarà pronto per decorare un’ambiente in modo davvero delizioso. Sarà perfetto per le camerette dei bimbi, ma anche in un bel salone, se realizzato in colori tenui ed eleganti come l’oro, l’argento, il rosa antico o il blu. Non vi resta che guardare il video tutorial!