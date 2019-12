Ecco come Buckingham Palace è stata trasformata per Natale

Alberi di Natale e decorazioni natalizie sono entrati nelle case di tutto il mondo questo mese, tra cui la residenza della regina di Londra, Buckingham Palace. Proprio come ogni anno, lo spettacolo festivo all’interno della dimora reale è assolutamente mozzafiato.

Un post condiviso sui social media della famiglia reale ha annunciato questa settimana che “le residenze reali sono state trasformate per le festività con l’arrivo degli alberi di Natale, incluso Buckingham Palace” con un video che mostra il processo di decorazione dall’inizio alla fine.

L’albero di Natale fu introdotto in Gran Bretagna nel 18 ° secolo dalla regina Charlotte, consorte del re Giorgio III, prima che la regina Vittoria e il principe Alberto aiutassero a iffondere la tendenza in tutto il paese. L’amata tradizione festiva ha continuato ad essere abbracciata dalle famiglie reali da allora.

Come al solito, gli alberi della regina hanno un forte significato reale.

Gli alberi vengono coltivati ​​nel Great Windsor Park prima di essere sistemati all’interno della Marble Hall del palazzo all’inizio di dicembre. Una volta in posizione, vengono adornati con scintillanti lucine e decorazioni tra cui corone rosse e oro, carrozze reali e fiocchi di velluto.

Royal Residences have been transformed for the festive season with the arrival of Christmas Trees, including this one at Buckingham Palace 🎄 #ARoyalChristmas pic.twitter.com/sCx7VDYgML — The Royal Family (@RoyalFamily) December 13, 2019



La balaustra in bronzo dorato sulla Grand Staircase è stata coperta con una ghirlanda sorprendente, decorata con palline colorate. Nella famiglia realesembra non esistere un approccio “less is more”.

Nel frattempo, alla Clarence House, la Duchessa di Cornovaglia ha invitato i bambini di Helen & Douglas House e dell’ente benefico per bambini di Roald Dahl ad aiutarla a decorare l’albero – qualcosa che la Duchessa delizia ogni anno.