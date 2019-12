Trono Over | Juan Luis prende in giro Gemma? Parla l’amico

Juan Luis Ciano sta prendendo in giro Gemma Galgani? Dopo le chat, un amico del cavaliere del trono over di Uomini e Donne svela la verità.

Juan Luis Ciano sta prendendo in giro Gemma Galgani? Il cavaliere, arrivato a Uomini e Donne per corteggiare e conquistare la dama di Torino, sarebbe interessato solo alla popolarità? I dubbi su Juan Luis sono nati dopo la segnalazione di Armando Incarnato che ha messo in allarme anche la stessa Galgani. Oggi, però, a parlare sui social è un amico di Juan Luis che, come svela il Vicolo delle News, ha cercato di difenderlo.

Trono Over, parla un amico di Juan Luis Ciano: “Gemma Galgani? Non finge lui, è stato chiaro con lei e non c’è niente tra loro”

Gemma Galgani sta vivendo l’ennesimo problema sentimentale al punto da essere stata consolata anche da Tina Cipollari. La dama di Torino, infatti, dopo aver pensato di aver trovato in Juan Luis Ciano il principe azzurro che aspettava da tempo, sta lentamente prendendo coscienza del mancato sentimento del cavaliere nei suoi confronti.

A cercare di difendere Juan Luis, come spiega il Vicolo delle News, è stato un suo amico che, sui social, ha risposto ai commenti di alcuni utenti spiegando il motivo di alcuni atteggiamenti del cavaliere.

“Noi lo sappiamo, va avanti chi alza l’audience. E’ ovvio, se vai bene allungando il brodo vai avanti come se fosse una fiction” – ha scritto l’amico di Juan Luis. Sul rapporto con Gemma, invece, ha dichiarato: “non finge lui, è stato chiaro con lei e non c’è niente tra loro se non una bella amicizia che poi lei pensi ad altro e venga illusa dai suoi comportamenti gentili è un’altra storia“.

A chi continua a mettere in dubbio la sincerità dell’amico, invece, ha risposto: “è una persona seria, rispettosa e leale. Purtroppo piace alle donne però cerca l’amore”.