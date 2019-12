Perché i postumi di una sbornia peggiorano con l’età ?

Anno dopo anno, sembra sempre più difficile riprendersi dall’eccesso di alcol del giorno precedente. La spiegazione è in parte fisiologica.

Le conseguenze delle sbornie sembravano meno devastanti anni fa. Rispondendo alle domande di un lettore di 42 anni che si preoccupa di non riuscire più a riprendersi dalle feste irrigate dall’alcol come faceva anni prima, un articolo del New York Times elenca i motivi che rendono i postumi di una sbornia più difficile col passare degli anni.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Postumi della sbornia, è tutta una questione di….

Prima di tutto, sarebbe una questione di abitudine, afferma Lara Ray, specialista in psicologia clinica all’Università della California. I giovani a malapena maggiorenni si abbandonerebbero su una base più regolare, il che ovviamente deve essere evitato ma allo stesso tempo dà loro una forma di “allenamento” rispetto a quelli che giocano a fare i nottambuli solo una manciata di volte all’anno. Quando esci e bevi alcolici ogni sabato sera, il tuo corpo assume cattive abitudini e diventa meno sensibile agli eccessi.

Una questione di grassi

Lara Ray completa questa risposta con una motivazione più fisiologica: invecchiando, ingrassiamo. A parità di quantità di alcol, un corpo con un indice di massa grassa più elevato sarà più intossicato da una dose di alcool. L’operatrice sanitaria aggiunge, tuttavia, che questo fattore aggravante riguarda meno gli anni Quaranta rispetto agli anni ’60. Tuttavia, consiglia di non bere troppo rapidamente e di alternarsi con bevande analcoliche al fine di frenare i danni della quantità di alcol assorbita.

Gli scienziati non sono ancora d’accordo sulla vera origine dei postumi di una sbornia, il che rende difficile spiegare e contrastare secondo Marc Schuckit, professore di psichiatria all’Università di San Diego. Se alcuni specialisti affermano che corrisponde a una lenta fase di astinenza, altri amputano il post sbornia ad una conseguenza della disidratazione o uno squilibrio di sodio, magnesio e potassio. La conclusione è ovvia: l’unico modo per evitare i postumi di una sbornia e rovinarsi la tua domenica è non bere alcolici o berli moderatamente. Il che non è certo molto soddisfacente per chi ama chiudere i bar o bere qualche bicchiere di troppo.