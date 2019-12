Moreno Merlo attacca ancora Paola Caruso, le sue accuse sono false | Video

Continua la guerra a distanza fra Moreno Merlo e l’ex Bonas: nessun occhio nero, come ha raccontato lei ieri da Barbara D’Urso. E lui è pronto all’attacco

Ormai è guerra aperta fra Moreno Merlo e Paola Caruso . Ogni settimana si scrive un capitolo nuovo e le ennesimi accuse della showgirl a ‘Domenica Live’ hanno trovato subito la controreplica del suo ex

La risposta di Moreno a Paola Caaruso

Oggi infatti con una serie di Instagram Stories il ragazzo ha rimandati tutto al mittente: “Sul certificato dell’oculista del giorno dopo dove dici che tu hai un occhio nero… Bene, il fattaccio è successo il 29 e il certificato risale al 30. Dal 29 in poi hai sempre fatto stories dove nessuno ha mai visto il tuo occhio nero, quindi non si sa”, racconta Merlo ( anche il giovane aveva raccontato di essere stato picchiato)

E quattro giorni dopo, secondo lui, quando è andata da Barbara D’Urso segni in faccia non ce n’erano. In più la Caruso aveva accusato pure la madre del suo ex di essersi approfittata. E arriva la minaccia: “Penso che dovrò tirare fuori le mie di prove…” Pronta un’altra ospitata?