Jacopo Ottonello | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Jacopo Ottonello chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Jacopo Ottonello è un cantante di 20 anni, è nato nel 1999 a Savona ed alto circa 168 centimetri. Dopo aver frequentato la scuola media Sandro Pertini decide di iscriversi al conservatorio. La passione per la musica è nata per caso a 11 anni: quando canta entra in un mondo tutto suo, chiude gli occhi e entra in una bolla in cui si isola da tutto e tutti.

Ha una sorellina alla quale è molto legata che si chiama Giorgia. Sa suonare davvero bene la chitarra ed è un grande appassionato di calcio infatti lui è di proprietà del Savona Calcio. Qui gioca in prima categoria nella squadra del USD Quintiliano&Valleggia, la carriera sportiva è una parte molto importante della sua vita.

Crede molto nell’amore. Il suo obiettivo è entrare nel cuore delle persone per cui canta mentre il suo grande sogno è quello di diventare un nuovo volto della musica italiana. Ama molto i tatuaggi ma per il momento ne ha solo due: una tartaruga sul polpaccio e un disegno piuttosto grande dietro la schiena. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Jacopo Ottonello

Età: 20 anni

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Savona

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: 168 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Jacopo Ottonello: Instagram e vita privata

Jacopo Ottonello è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 67,2mila followers e solo 69 post. Di solito condivide selfie, foto insieme ad amici e la sua famiglia ma anche scatti e video mentre canta ed esprime tutta la sua passione. Sui social sono presenti numerose fanpage e profili falsi, creati inseguito all’annuncio della sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ma il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Il ragazzo ha anche un profilo su Facebook, si tratta di un account privato ed è solito condividere video o foto che riguardano la sua vita quotidiana e i suoi interessi. Se volete seguirlo potete trovare qui il suo profilo.

Anche su Twitter non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo tweet risale a diversi anni, per la precisione al 2013. Di conseguenza i profili che trovate sul web sono sicuramente Fanpage.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo. Curiosando qua e là un po’ sui suoi profili social non è stato possibile recuperare nessuna informazione sulle sue relazioni. Per tanto, per la gioia delle sue fans, possiamo dedurre che sia single.

Jacopo Ottonello: carriera

Jacopo Ottonello, nonostante sia molto giovane, ha già un lavoro infatti è impiegato nell’amministrazione di un cimitero, notizia che ha suscitato fin da subito grande curiosità. Contemporaneamente porta avanti la sua carriera calcistica, infatti come detto in precedenza il ragazzo gioca nel Savona Calcio, nella squadra del USD Quintiliano&Valleggia.

In seguito partecipa ai provini di X-Factor ma senza riscuotere alcun successo. Nel novembre 2019 decide di partecipare ai casting di Amici 19 e grazie al suo talento riesce a conquistare il favore dei professori. Come per le altre edizioni anche stavolta i ragazzi sono stati divisi in due squadre: