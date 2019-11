Natale 2019 | I biscotti natalizi che non possono mancare -VIDEO-

I biscotti di Natale sono una tradizione che non può mancare durante queste festività. Perfetti da servire durante le giornate in famiglia, ma anche da regalare. Scopriamo le ricette migliori selezionate per voi.

I biscotti di Natale sono una tradizione alla quale si rinuncia difficilmente. Anche un piccolo vassoio, ma in ogni famiglia vengono serviti o donati. Abbiamo selezionato per voi le migliori ricette dei biscotti di Natale, con i tipici aromi di vaniglia, zenzero e cannella.

I biscotti potranno essere confezionati in scatole di latta, di cartone, in barattoli di vetro o sacchetti e regalati, oppure serviti agli ospiti su di un bel vassoio assieme ad una tisana o ad una tazzina di caffè o ancora essere appesi all’albero di Natale o inseriti in una ghirlanda natalizia.

Natale 2019 | I biscotti glassati che non possono mancare

I biscotti ricoperti di glassa colorata sono un ‘must have’ del Natale. Abbiamo selezionato per voi le ricette più gustose ed originali per preparare tanti biscotti buoni e bellissimi da guardare e donare ad amici e parenti.

Non perdere le ricette dei biscotti di Natale al cioccolato, clicca sulla pagina successiva!