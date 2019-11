Idee regalo di Natale per i papà

Il Natale si avvicina, e bisogna pensare ai regali: ecco alcune idee per rendere felice l’uomo più importante delle nostre vite, il papà

Dopo il regalo per la mamma, quello per il papà è quasi sempre il più complicato da fare, soprattutto per le figlie femmine. Rendere felice l’uomo più importante della nostra vita non è semplice.

Anche perché il regalo per un uomo è sempre più complicato che per una donna perché i gusti sono più difficili. Non è una questione solo di fare qualcosa che lo renda felice,ma anche che sia molto personale, riconoscibile.

Per questo motivo il nostro consiglio per fare il regalo per i nostri papà è non andare a cercare sempre qualcosa di originalissimo ma puntare sul sicuro visto che conosciamo i gusti.

Idee regalo per il papà, tecnologia e passioni

Il modo migliore per non sbagliarsi è quello di assecondare le sue passioni.

Se il vostro papà è un grande innamorato dello sport, il regalo che noi vi consigliamo sono due biglietti per la sua partita preferita (il secondo lo potrà usare per voi). Almeno potrete passare con lui qualche ora piacevole. In alternativo un abbonamento alla pay-tv che trasmette le sue discipline preferite.

Se la passione di vostro papà sono le auto e i motori? Tra le idee regalo di Natale migliori che potete fare vi consigliamo di optare per uno smartbox con corsi di guida sicura. Oppure quelli in pista per guidare una vettura sportiva, oppure ancora una giornata sui go-kart. Motori sono anche quelli che volano: quindi perché non regalargli una bella esperienza con un drone?

Avete un papà che ama la tecnologia? Ecco, il nostro consiglio per andare sul sicuro è uno smartphone o un tablet. Oramai ne troviamo di ogni prezzo e possiamo rendere felici i nostri papà anche senza spendere una fortuna, ma far sì che possano avere il modello all’ultimo grido che desiderano.

Libri, teatro, vini: regali per soddisfare tutti i papà

Se invece il vostro papà è il tipico intellettuale, allora il nostro consiglio è un buon libro oppure un abbonamento al cinema o a teatro. Un idea con cui farete felice anche la mamma perché potrebbe essere un ottimo pensiero di coppia.

Se invece proprio non sappiamo cosa regalare perché i nostri papà una vera e propria passione non ce l’hanno ecco allora che possiamo puntare sulla cucina e lì non si sbaglia mai. Qui abbiamo ampia scelta: una bottiglia di vino di un’annata particolare, oppure il liquore preferito in alternativa possiamo regalare una cena in un ristorante stellato.

Altro regalo classico su cui possiamo puntare è l’abbigliamento: una maglia firmata, una felpa, una cravatta, un paio di scarpe firmate, un portafogli o un borsello e non vi sbaglierete mai.

Speriamo di essere riusciti a darvi qualche ottima idea per un regalo così speciale.