Antonella Clerici pronta a riprendersi La Prova del Cuoco

Buone notizie per Antonella Clerici: la celebre conduttrice che in quest’anno è stata un po’ abbandonata dalla Rai potrebbe riprendersi La Prova del Cuoco

Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco? Questa è l’indiscrezione che ha lanciato il sito TvBlog La Clerici aveva lasciato la trasmissione nel giugno del 2018 e al suo posto era subentrata Elisa Isoardi. Il programma però con la ex di Matteo

Salvini non è mai riuscito a decollare e soprattutto al pubblico non sono piaciute le novità apportate dalla conduttrice.

Per questo sono molti che auspicano il ritorno della Clerici.

In realtà la popolarissima conduttrice milanese ha il contratto in scadenza con la Rai e ha detto più volte di volersi dedicare alla famiglia. Ma di fronte ad una proposta del genere potrebbe anche cambiare idea.

