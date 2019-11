Fabrizio Corona, si allungano i tempi del carcere – Video

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso che Corona debba restare ancora in carcere, i legali annunciano battaglia

Continua il calvario per Fabrizio Corona, il re dei paparazzi che dovrà ancora rimanere in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti deciso che Corona dovrà ancora rimanere in carcere. Ha infatti annullato i nove mesi che l’uomo aveva passato tra febbraio e novembre 2018 in affidamento e che quindi dovrà scontare in carcere.

Come ben sappiamo l’ex marito di Nina Moric è detenuto da marzo scorso. A dare la notizia l’Ansa. Queste le dichiarazione del legale di Corona: “Sono basito, senza parole. Impugneremo la decisione in palese contrasto tra le altre cose con una sentenza di assoluzione, come nel caso dei contanti nel controsoffitto.

