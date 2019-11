Francesca De André: è scontro con Daniela Martani a Pomeriggio Cinque

Francesca De André è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Durante il talk, però, Francesca ha litigato con Daniela Martani.

Francesca De André, durante il corso di questi anni che è stata ospite del piccolo schermo degli italiani, ci ha insegnato che non ha certo peli sulla lingua.

Per questo motivo, spesso finisce per diventare la protagonista di numerose discussioni. Come quella avvenuta oggi a Pomeriggio 5, dove ha pesantemente discusso con Daniela Martani.

I temi della discussione? L’alimentazione vegana e gli animalisti, temi molto cari alla Martani.

Francesca De André: il litigio con Daniela Martani

Francesca De André, dopo essere collassata a Live Non è la d’Urso, è ritornata sul piccolo schermo, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Durante l’ospitata, Francesca ha pesantemente discusso con Daniela Martani. Il motivo?

Francesca è convinta che Daniela non sia realmente convinta di ciò che dice in difesa degli animali, ma che dice ciò soltanto perché questi temi, molto discussi, le permettono di comparire sul piccolo schermo degli italiani.

Inoltre, sempre secondo la giovane De André, Daniela insulterebbe personaggi come Chiara Ferragni e Fedez soltanto perché è invidiosa del loro tenore di vita. Ovviamente ciò è stato il motivo scatenante della lite tra Francesca De André e Daniela Martani a Pomeriggio 5.

Daniela, d’altra parte, ha replicato affermando che Francesca non può farle la morale visto che lei è costantemente in tv per parlare dei suoi problemi famigliari e a causa del burrascoso rapporto con suo padre.

Francesca ha ovviamente chiesto alla Martani di tacere, in quanto non sarebbe a conoscenza di ciò che dice. Nonostante le sue apparizioni in tv siano abbastanza vivaci, la vita amorosa di Francesca sembra proseguire nel migliore dei modi.

In quanto pare essere ancora felicemente fidanzata con Giorgio Tambellini, che pare non averla mai tradita nonostante le numerose ammissioni in passato.

