Antonio muore folgorato a 6 anni dopo aver toccato un cavo scoperto all’asilo.

Bimbo di 6 anni muore folgorato

La tragedia è avvenuta in un asilo di Francoforte, in Germania.

La madre del bimbo, di origini italiane, era presente al momento dell’incidente, ma non ha potuto fare nulla per salvare il suo bambino.

Bimbo di 6 anni muore folgorato: le dinamiche della tragedia

Il piccolo Antonio, di soli 6 anni d’età, è morto folgorato dopo aver toccato una prese di corrente dell’asilo che frequentava.

Stando a quanto riportato da Fanpage, sembrerebbe che il bambino abbia afferrato la presa di corrente – scoperta – per poi rimanerne folgorato.

Antonio e sua madre, Elisa C., erano nell’atrio della scuola quando il piccolo ha iniziato ad urlare, per poi diventare cianotico (di color blu violaceo) in pochi istanti.

La corsa in ospedale è stata inutile, Antonio non ce l’ha fatta.

La dichiarazione della madre

“Quando sono andata a prendere Antonio a scuola era lì, che correva in giro negli spogliatoi. Poi improvvisamente ha toccato quella presa che fuoriusciva dal muro”, racconta disperata la madre di Antonio.

Elisa, aggiunge inoltre che nell’asilo in questione erano stati da poco fatti de lavori, che però non erano stati ancora completati. Nonostante ciò, la scuola era stata comunque riaperta, provocando la tragedia in cui ha perso la vita il piccolo Antonio.

Il Pubblico Ministero locale sta indagando su quanto accaduto, l’accusa potrebbe essere quella di omicidio colposo involontario.

La mamma del bambino vuole portare Antonio in Italia, per seppellirlo nel suo paese di origine.

Il consiglio dei genitori della scuola ha creato un account paypal con lo scopo di raccogliere donazioni per poter aiutare la famiglia con le spese funebri. L’asilo in cui è avvenuta la tragedia è stato ovviamente chiuso.

Lucia Schettino

