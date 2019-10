Giordana Petralia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giordana Petralia è una studentessa di 16 anni, lei è nata nel 2003 a San Gregorio (Catania). Anche lei, come tanti artisti si appassiona alla musica fin da piccola. Inizialmente si è dedicata alla danza ma successivamente ha compreso che quella non era la sua strada, infatti si è scoperta una magnifica musicista e cantante. Per questo motivo ha deciso di iscriversi e frequentare l’Istituto musicale catanese ‘Turrisi Colonna’ dove ha potuto imparare, e tutt’ora apprendere, lo studio di arpa, pianoforte, chitarra, basso e batteria.

Suo padre è farmacista mentre sua mamma è una rappresentante farmaceutica. Entrambi a modo loro hanno trasmesso a loro figlia la passione per la musica e il canto. Ha anche un fratello che ogni giorno la sprona e la supporta per dare il meglio di se. Ma scopriamo qualcosa di più su questa giovane promessa della musica.

Nome: Giordana Petralia

Età: 16 anni

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: San Gregorio (CT)

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma terza media

Professione: Studentessa

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Giordana Petralia: Instagram e vita privata

Giordana Petralia non è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 15,3mila persone e conta solo 17 post. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme alla sua inseparabile arpa. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e le sue più grandi passioni. Sui social è possibile trovare numerosi profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la sua partecipazione a X-Factor. Invece per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto: la ragazza, infatti, ci tiene molto alla sua privacy.

Giordana Petralia: carriera

Giordana Petralia si appassiona alla musica fin da piccola anche grazie al sostegno dei suoi genitori. Durante gli anni scolastici impara a suonare molti strumenti, ma tra questi quello degno di nota è sicuramente l’arpa.

Inizialmente tra loro due non è scattato il feeling immediato, ma con il passare sono diventati inseparabili: “E’ la mia compagna di vita. Non riusciamo a fare a meno l’una dell’altra”. Il primo brano suonato con l’arpa è Halo, di Beyoncé, che le ha fatto esplorare la possibilità di usare questo straordinario e affascinante strumento nel genere rock.

Nel 2019 decide di partecipare ad X-Factor e nel corso del programma riesce a lasciare tutti a bocca aperta grazie alla sua immensa bravura. Infatti riesce a superare i Bootcamp fino ad approdare ai Live: “Per me l’X-Factor sono io, quindi sono quello che ho portato qui. Io sono Giordana con l’arpa. Secondo me sono la novità, io sono pronta ad esplodere in qualsiasi momento. Sono pronta a superare qualsiasi sfida e quindi l’x-factor sono io.”

Con il suo coach spera di poter coltivare la sua passione. Infatti ha già avuto modo di esporre i suoi desideri a Sfera Ebbasta: “Ho già avuto modo di parlare con lui e spiegargli le mie intenzioni e progetti. Lui stesso mi ha detto che è una cosa davvero molto particolare, dato che voglio portare un genere nuovo. Sono venuta qui ad X Factor per portare la novità e sono certa che lui mi appoggerà e aiuterà in questa mia scelta. Quando sono stata scelta mai avrei pensato di arrivare fino a questo punto. Per me l’X Factor sono io e quello che ho portato qui. Io sono Giordana con l’arpa. Secondo me posso essere la novità di questa edizione. Sono pronta ad esplodere in qualsiasi momento e superare qualsiasi sfida”.

