Emma sugli haters: “Sfigati che riversano il proprio odio sui social”

Emma Marrone risponde alle accuse rivoltegli dagli haters: “Quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social”

In questi giorni si è parlato molto di Emma Marrone e della terribile malattia che l’aveva colpita. Ma adesso la cantante sta bene e piano piano sta recuperando tutte le forze. Qualche settimana fa, dopo giorni di silenzio, aveva svelato a tutti i suoi fan di essere finalmente sulla via della guarigione.

Durante questo periodo di sofferenza in tanti l’hanno criticata sui social arrivando addirittura ad augurarle la morte ed a paragonarla a Nadia Toffa. Ma ieri Emma, ospite da Fazio a Che Tempo che Fa, ha risposto alle provocazioni ricevute.

La cantante ha dichiarato: “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene adesso. Come ho preso i commenti degli hater in quel periodo? Io in quei giorni avevo cose più serie a cui pensare rispetto a quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social. Noi personaggi famosi, per avere la spunta blu, dobbiamo mandare documenti, passaporti, carte di identità. I social dovrebbero certificare tutti gli utenti: con nome e cognome, ognuno si prende le proprie responsabilità. Invece di perdere sei mesi dalla polizia postale. Invece di bullizzare, ‘bollizziamo’ tutti”.

Emma Marrone parla del rapporto con Maria De Filippi

Emma Marrone ha un rapporto davvero speciale con Maria De Filippi e lo ha dimostrato durante la tappa di Roma dell’instore tour di “Fortuna”, il nuovo album della cantante salentina.

Durante l’incontro con i fans la cantante si è lasciata andare e a cuore aperto ha parlato del legame che c’è tra lei e la conduttrice televisiva: “Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è. La cosa è reciproca per esempio quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei”.

