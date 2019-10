Flora Canto, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione di Tale e Quale Show, ha svelato un retroscena su Maria De Filippi.

Flora Canto è da poco reduce dall’esperienza al talent show presentato da Carlo Conti. Per l’occasione, la compagna di Enrico Brignano è stata intervistata da Di Più Tv, dove ha svelato un retroscena su Maria De Filippi.

Non tutti, infatti, ricordano che Flora ha esordito sul piccolo schermo proprio grazie alla conduttrice, che la scelse anni fa come tronista di Uomini e Donne.

Flora Canto svela un retroscena su Maria De Filippi

Flora Canto ha avuto modo di mostrare al pubblico del piccolo schermo le sue doti artistiche grazie alla recente esperienza a Tale e Quale Show, dove purtroppo non è riuscita a classificarsi tra i primi sei per prendere parte al torneo con i migliori concorrenti della passata edizione.

La compagna di Enrico Brignano non si è di certo persa d’animo e durante il corso di una lunga intervista ha ricordato il suo esordio a Uomini e Donne. Flora ha parlato non solo della sua esperienza, ma ha rivelato anche un retroscena sulla conduttrice Maria De Filippi. L’ex tronista ha rivelato che grazie a Maria De Filippi ha imparato tanto sul mondo dello spettacolo.

E’ grazie a lei che è riuscita a capire le dinamiche che nascono all’interno del piccolo schermo e per questo motivo le deve tanto. Con i soldi guadagnati durante il periodo di Uomini e Donne, con le serate fatte grazie alla popolarità acquisita durante la sua permanenza all’interno del programma, la Canto è riuscita a pagarsi le prime lezioni di recitazione e dizione.

Il tutto è partito proprio dai famosi studi Elios di Roma. Flora all’interno del programma non riuscì a trovare l’amore, visto che da anni ha una relazione con il noto attore comico. Dalla sua relazione con Brignano è nata una figlia.

I due, nonostante la differenza di età che li separa, sono più innamorati che mai. Per questo motivo non stupisce che, dopo aver ricevuto una sorpresa dal suo compagno a Vieni da me, Flora si sia emozionata in diretta.

