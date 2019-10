Gabriele Pippo chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Gabriele Pippo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Gabriele Pippo è un produttore discografico ed beatmaker ed è nato dal secondo matrimonio del celebre conduttore televisivo, attore, cabarettista e sceneggiatore Franco Pippo. Quest’ultimo ha sposato la nota attrice di teatro Piera Bassino dopo la morte della sua prima moglie. Ha un fratello più piccolo che si chiama Tommaso e ha un fratellastro, Simone Pippo, nato dalle prime nozze del padre con Laura Troschel.

Circa la sua data e la sua età non sappiamo nulla, l’unica cosa certa è il suo luogo di nascita, ovvero Roma. Ha studiato tra Londra e Miami prima di aprire un suo studio di registrazione nel cuore della Capitale. Sin dall’adolescenza si appassiona alla musica una passione che col tempo è diventata il suo lavoro. Ma scopriamo qualcosa si più su di lui e la sua vita.

Nome: Gabriele Pippo

Nome d’arte: G Romano

Età: /

Data di nascita:/

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: /

Professione: Produttore discografico e Beatmaker

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Gabriele Pippo: Instagram

Gabriele Pippo non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 16,8mila persone e conta oltre 43 post. Ama condividere principalmente selfie, scatti insieme a colleghi di lavoro, amici ed insieme alla sua fidanzata. Sono presenti anche foto che riguardano il suo lavoro. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Mentre su Twitter e Facebook non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage.

Gabriele Pippo: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata di Gabriele Pippo sappiamo che ha una relazione con la cantante Silvia Tirado. I due erano amici da circa sei anni e successivamente questo bellissimo rapporto si è poi trasformato in qualcosa di più.

Insieme sono una coppia fantastica ma qualcosa tra loro qualcosa è iniziato ad andare storto. Per questa ragione hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2019 andando a sostituire la coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo (i due hanno lascito il programma sopo solo pochi giorni).

Gabriele Pippo: carriera

Gabriele Pippo è un Beatmaker, dj e produttore discografico. Il suo nome d’arte è G Romano e i suoi featuring sono molto apprezzati e ascoltati, soprattutto per quanto riguarda il mondo del rap e dell’hip-hop. Non a caso vanta collaborazioni con grandi artisti come Vacca, Amir, Gose, Ntò e Gemitaiz

Il suo studio di registrazione offre diversi servizi ai clienti: dalla produzione musicale al mixing & mastering, alla scrittura di testi musicali passando anche per il video-making. In un’intervista ha dichiarato di ritenersi molto soddisfatto di sé stesso, infatti ha affermato: “Non ho tanti follower, non posso dire di avere fan ma sono appagato del mio operato in studio, i miei clienti mi stimano e mi rispettano. Oltre a questo c’è anche la mia soddisfazione artistica personale. L’uomo non si misura per i traguardi raggiunti ma per i sogni che lo tengono in vita.”

Nel 2019 decide di partecipare insieme al suo fidanzato al programma Temptation Island Vip, in onda su Canale Cinque.

Il loro percorso non è iniziato nel migliore dei modi infatti fin da subito Silvia e Gabriele hanno esternato nei rispettivi villaggi i diversi problemi che ci sono tra loro. Lei si è avvicinata al single Valerio, che sembra piacerle molto e vede più vicino a lei, mentre lui dà molta confidenza a varie tentatrici.

