Lucas Peracchi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Lucas Peracchi è un modello di 32 anni. Lui è nato il 1 giugno 1986 a Castell’Arquato (in provincia di Piacenza) sotto il segno dei Gemelli, è alto 184 centimetri e pesa circa 85 kg. Trascorre un’infanzia felice e serena fin quando, appena maggiorenne, decide di crearsi una propria indipendenza che lo spinge ad andare a vivere da solo. Una decisione presa in seguito ad una truffa subita da suo padre, che lo ha visto costretto a chiudere la sua attività.

Si definisce una testa calda e un ragazzo un po’ lunatico ma anche molto allegro e umile, tanto che ha svolto diverse professioni. Ama lo sport ed in particolare il surf ne è una dimostrazione il suo fisico scultoreo. Ha moltissimi tatuaggi sparsi su tutto il corpo, quello che sicuramente non passa inosservato è la scritta Aloha” sul collo.

Nome: Lucas Peracchi

Età: 32 anni

Data di nascita: 1 giugno 1986

Luogo di nascita: Castell’Arquato (Piacenza)

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio:

Professione: Modello

Altezza: 184 cm

Peso: 85 kg

Lucas Peracchi: Instagram

Lucas Peracchi è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 423mila persone e conta oltre 1000 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, scatti insieme alla sua fidanzata, ai suoi amici o che riguardano le sue più gradi passioni. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 32enne ha un profilo attivo anche su Facebook, si tratta di un profilo privato e non pubblico. È solito condividere selfie, video, meme e non solo: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create durante la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Lucas Peracchi: vita privata

Lucas Peracchi ha avuto una breve storia con Giulia Carnevali, i due si erano messi d’accordo e avevano deciso di vedersi mentre lui era ancora sul trono e lei era una sua corteggiatrice. Una strategia ideata da Tara, moglie di Cristian Gallela ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ha avuto una breve relazione con Paola Caruso, ex bonas di Avanti un altro, ma sembrava di aver trovato l’amore con Silvia Corrias. I due infatti nel 2016, dopo tre mesi di fidanzamento, convolano a nozze. Tuttavia il matrimonio non dura a lungo e nel 2017 si sono già separati. A rivelarlo è stato proprio lui durante un’ospitata a Casa Signorini: “Incomprensioni, caratteri un po’ così… Siam durati un anno giusto”

Nel giugno del 2018 ritrova l’amore accanto a Mercedesz Henger, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Tra i due ci sono alti e bassi infatti a febbraio del 2019 fanno intendere che la loro storia sia giunta a situazione di stallo. Lei infatti sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo… non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita. Grazie per avermi dimostrato chi sei veramente”. Tuttavia dopo qualche giorno si risolve tutto e i due tornano insieme, ora sono più felici che mai.

Lucas Peracchi: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Lucas Peracchi sappiamo che inizia a lavorare quando ha solo 19 anni praticando i mestieri più vari. Infatti, oltre al modello e personal trainer, è stato anche bracciante agricolo, per la campagna dei pomodori e dell’uva, e idraulico.

Grazie al suo lavoro nel campo della moda ha avuto l’onore di fare la conoscenza di molti personaggi famosi, tra cui Elisabetta Canalis, Lory Del Santo, Enzo Miccio, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Nel 2016 viene scelto come tronista per il dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Insieme a lui sul trono vi erano Andrea Damante e Ludovica Valli. La sua permanenza nel programma non si è conclusa per niente bene, creando molto scandalo all’interno del programma.

Oggi Lucas è un maestro di fitness e personal trainer, pur continuando a lavorare saltuariamente come modello.

Lucas Peracchi: le accuse di Eva Henger

Nel 2019 il suo nome impazza di nuovo sui giornali di gossip a causa delle pesanti accuse che la madre della sua ragazza ha fatto sui social. Eva Henger ha infatti affermato: “All’inizio del loro rapporto sono stata chiamata da Marcedesz, un giorno, dicendo che Lucas le aveva alzato le mani. Io ero molto arrabbiata, ma mia figlia il giorno dopo lo giustificava. Il terzo giorno mi ha detto di volergli dare una seconda possibilità. E’ venuto in Ungheria e l’abbiamo perdonato. Questa estate, Mercedesz corre da me e mi dice che le botte non erano finite. Lei si schifava di quella persona. Mi ha detto che anche lei gli ha dato le botte. Le ho detto che non è un rapporto normale. Dopo tre giorni, mi sono dovuta allontanare per lavoro e lei è tornata con lui. Solo che questa volta la colpevole sono diventava io.”

Accuse completamente smentite da Mercedesz: “Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Mi scuso con le persone che hanno realmente subito violenza e con tutti quelli che si sono preoccupati per me. Chiedo scusa perché in 28 anni non ho mai sentito mia madre ammettere una colpa o chiedere scusa quindi ve le do io le scuse.”

