Il Grande Fratello Vip ha una nuova data – VIDEO

Il Grande Fratello Vip ha una nuova data, prevista per il 2020.

Come molti sapranno, il Grande Fratello Vip che avrebbe dovuto debuttare ad Ottobre è stato rimandato al 2020.

Dopo giorni di attesa è finalmente stata resa nota la data della prima puntata, che è prevista per Martedì 7 Gennaio.

In seguito il programma sarà spostato con molta probabilità al Lunedì. Data esclusa solo per la prima puntata in quanto quella stessa sera ci sarà una puntata speciale de I Soliti ignoti su Rai Uno, durante la quale verranno estratti i numeri della Lotteria.

