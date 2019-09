Serena Enardu e Pago si sono lasciati? Dopo Temptation Island vip 2019, l’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga sui social.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo Temptation Island Vip 2019? Mancano poche puntate alla conclusione del viaggio nei sentimenti e non si sa ancora se Serena e Pago si siano lasciati o stiano ancora insieme. Tra i due c’è una pesante crisi scaturita per alcuni atteggiamenti di Serena che hanno deluso Pago. Le premesse, dunque, non sono affatto buone e su Serena si sono abbattute pesanti critiche che hanno spinto l’ex tronista a sfogarsi sui social.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo la crisi a Temptation Island Vip 2019? Lo sfogo di lei

Serena Enardu è tornata attiva su Instagram dove pubblica foto con il figlio Tommaso che si è scagliato contro Giovanni Conversano durante la sua partecipazione a Temptation Island e con la sorella Elga. L’ultima foto condivisa dalla Enardu è quella che vedete qui in alto in cui sfoggia il migliore dei sorrisi scrivendo: “Non c’è niente da ridere… proprio niente!

Ma se esci con Sister … tutto è possibile”. Parole che hanno scatenato i fans, convinti che tra Serena e Pago sia tutto finito. Sarà davvero così?

Negli scorsi giorni, inoltre, Serena Enardu si è lasciata andare ad uno sfogo contro le critiche. “Non ho la libertà di esprimermi al cento per cento, quindi faccio veramente fatica” – ha detto – “Per il momento, leggo, ascolto e guardo. Mamma mia! Però ci sta. Capisco anche tante cose che leggo, che non mi piacciono ovviamente e non mi riguardano. Capisco anche però che ciò che arriva non può essere a volte compreso. Però va bene così”.

