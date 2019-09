Platinette chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Platinette chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Platinette, che si presenta al pubblico come Maurizio Coruzzi (detto Mauro), è un cantante, opinionista, conduttore radiofonico e televisivo di 63 anni. È nato il 4 novembre 1955 a Langhirano (Parma) sotto il segno dello Scorpione, è alto 180 centimetri e pesa circa 100 kg.

Studia presso una scuola magistrale dove riesce a conseguire il diploma. Tuttavia decide di non proseguire gli studi e di decidersi al mondo lavorativo. Infatti lavora per diverso tempo come garzone di un fruttivendolo fin quando non riesce ad approdare in televisione. Nel 2015, grazie ad un’operazione per l’introduzione di un palloncino, perde moltissimi chili: 40 per l’esattezza!

Tuttavia nel settembre del 2019 annuncia l’addio a Italia Sì proprio a causa del suo peso eccessivo: “Dopo 45 anni di lavoro devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo. Il male va estirpato”. Ma Scopriamo qualcosa di più!

Nome: Platinette

Soprannome: Mauro

Età: 63 anni

Data di nascita: 4 novembre 1955

Luogo di nascita: Langhirano

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Diploma magistrale

Professione: Cantante, Conduttore Radiofonico, Conduttore Televisivo, Opinionista

Altezza: 180 cm

Peso: 100 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Platinette: Instagram

Platinette, al secolo Mauro Coluzzi (Getty Images)

Platinette è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram è seguito 82,7mila followers e conta oltre 1400 post. Sul suo account ama condividere selfie, video insieme ad amici e colleghi di lavoro, sono presenti anche selfie e scatti che riguardano la sua vita quotidiana e la sua carriera. Sul web è possibile trovare diversi profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 63enne ha anche un profilo su Facebook, conta 27mila followers ed è solito condividere foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua quotidianità. Potete trovare qui il suo account. Mentre su Twitter, conta circa 124mila followers, ama condividere foto, video e pensieri che riguardano la sua carriera lavorativa: potete trovare il suo account qui.

Platinette: vita privata

Qualche anno da Platinette a A “The Real” ha raccontato di aver avuto una doppia relazione all’età di 17 anni: con un ragazzo e con una ragazza. E che quest’ultima era rimasta incinta, un figlio mai venuto alla luce: “In quel periodo in Italia non esisteva ancora una legge che regolamentasse l’interruzione di gravidanza. Eravamo due coppie e ogni tanto si usciva dal cosiddetto campo della normalità. Io e quest’altro ragazzo avevamo due fidanzate che però non sapevano che anche tra di noi c’era una storia. Non era la doppiezza, ma l’indecisione di non sapere cosa stavi diventando. Nell’incidente di percorso ci fu questa gravidanza e decidemmo di non affrontarla: avrebbe scombinato la nostra vita”.

Poi aggiunge: “Se fosse nato oggi avrebbe avuto 42 anni e si sarebbero ritrovato un padre che esce vestito come una battona di quinta categoria. Io ho un’esistenza molto faticosa: sono un borderline. Non avendo una particolare inclinazione alla socievolezza, essendo un animale molto individualista e non capace di comunicare, non vorrei diventare un modello per nessuno.”

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto al riguardo infatti Platinette infatti ha sempre tenuto alla sua privacy. Tuttavia attraverso alcune vecchie interviste siamo riusciti a scoprire quale dettaglio.

Infatti in un’intervista per Leggo di diversi anni fa ha dichiarato di aver avuto diverse disavventure in amore: “L’ultima storia importante è stata con un medico, che mi ha mollato perché l’ho reso riconoscibile nel mio libro. Dopo di lui ho avuto una storia con un elettricista di Monza, un cretino qualsiasi, però molto bello a cui piaceva baciare. Un giorno mi ha presentato il conto: dietro il suo interesse c’era in realtà un bisogno di soldi. Mi ha letteralmente rapinato.”

Platinette: carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che la grande popolarità arriva alla fine degli anni 90 quando lo troviamo alla conduzione di Platinews. Infatti viene notato da Maurizio Costanzo che lo invita nel suo programma Maurizio Costanzo Show e lo fa partecipare a Buona Domenica.

Nel 2000 presenta la rubrica Casa Platinette su Radio Deejay e contemporaneamente si dedica alla televisione infatti lo vediamo alla conduzioni di molti programmi come Fascia protetta, Bisturi! Nessuno è perfetto e La mia grossa grassa cucina.

Con il passere degli anni si afferma sempre di più il suo ruolo di opinionista televisiva in famosissimi programma, ne sono un esempio Amici e Domenica Live. Per non parlare del suo ruolo nei programmi di Barbara D’urso (da Pomeriggio Cinque a Live non è la D’Urso)

In seguito, nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Io sono una finestra” insieme Grazia Di Michele. L’anno successivo la vediamo sulla piattaforma rai per Ballando con le stelle mentre nel 2019 torna in Mediaset ad Amici Celebrities nel ruolo di giudice.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI