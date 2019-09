Coppia: 7 modi per migliorare la tua vita sessuale

Ecco 7 modi per ravvivare la tua vita tra le lenzuola e rendere i tuoi momenti intimi roventi come la brace

Una vita sessuale soddisfacente consolida la coppia. Tuttavia, può succedere che la routine entri indirettamente nel nostro letto e che faccia sentire il suo peso ogni giorno. Fortunatamente, ci sono dei modi per reinventarsi e ravvivare la fiamma del desiderio.

Ecco come migliorare la tua vita di coppia

Cosa fare quando l’oscurità rende i nostri momenti languidi meno caldi? L’immaginazione non conosce limiti e ci sono sempre modi per reinventare la propria vita sessuale. Mettici buona volontà, il tuo partner ti ringrazierà!

Sii audace

Fare l’amore è una buona strategia per alimentare il desiderio. Per questo, niente è intrigante come cambiare lo scenario. Foresta, spiaggia, sgabuzzino, tanti posti aspettano solo di essere esplorati per realizzare le tue fantasie più sfrenate. Ciò aumenterà la tua sensazione di adrenalina e ti farà uscire dalla tua zona di comfort. Il tuo cuore batterà più velocemente e farai il pieno di forti emozioni e ricordi indimenticabili.

Un pellegrinaggio sensoriale

Insieme, rivisitate i luoghi in cui vi è piaciuto di più fare l’amore. Il tuo partner ricorderà gli odori, i luoghi e la vostra prima volta. Che si tratti di una stanza d’albergo o del sedile della macchina, non esitare a riavvolgere la cassetta dei tuoi momenti più complici. È incredibilmente romantico e può ravvivare la fiamma del desiderio.

Improvvisati massaggiatore

Sapevi che il massaggio provoca la secrezione di ossitocina, nota anche come “ormone della felicità”? Crea un’atmosfera sommessa con musica rilassante e luci soffuse. A volte basta semplicemente avvertire che il proprio partner si sta occupando tuo benessere per provare passione. Lascia fargli scivolare le dita sulla tua colonna vertebrale e lascia che vaghi esplorando per le sue zone erogene. Al massaggio potrebbero seguire altre idee …

Togli la maschera

Aggiungere fantasia alla tua vita sessuale è una buona iniziativa. Il tempo di una serata, cambia la tua identità. Prenditi sul serio e gioca con lo scenario che hai scelto. Puoi trarre ispirazione da un libro, un film o agire come se non vi foste mai visti. Lasciati guidare dal gioco, l’eccitazione sarà al suo apice. Questa fantasia può consolidare la tua complicità sessuale e invitarti più spesso tra tue lenzuola.

Tantra

Questa dottrina asiatica legata alla sessualità potrebbe darti ispirazione per ravvivare il vostro eros. In pratica, si tratta di rallentare il ritmo e avere un atteggiamento meditativo. Concentrarsi sul contatto delle tue mani, della pelle e sentire ogni gesto in piena coscienza fa provare sensazioni uniche. È molto importante stabilire un contatto visivo permanente con il proprio partner. Quindi le tue relazioni diventeranno meno meccaniche e più profonde con molta connessione tra le tue menti.

Periodo di castità

Per riavviare la tua vita sessuale, puoi osservare un periodo di castità. Dopo questo momento di pausa, il tuo desiderio sarà necessariamente più forte. L’interesse si ravviverà, i rapporti saranno meno meccanici e ti godrai il momento come se fosse la prima volta. Sapere come far durare il piacere. In questa esperienza puoi includere accessori come una piuma da usare per accarezzare o manette per prendere il controllo.

Contatto

E se chiedessi semplicemente cosa lo renderebbe felice? Il tuo partner potrebbe sorprenderti! È essenziale dialogare costantemente su questo argomento. I desideri e le fantasie possono cambiare da un periodo all’altro.

