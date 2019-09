Simona Tagli casta da 10 anni: “Ho fatto un voto alla Madonna”

Simona Tagli, questa mattina ospite a Mattino Cinque ha svelto degli incredibili retroscena sulla sua vita privata

Ogni mattina dal lunedì al veneri su Canale Cinque va in onda Pomeriggio Cinque, oggi ospite del programma è stata Simona Tagli. La conduttrice e showgirl è stata intervistata dalla conduttrice Federica Panicucci ed ha rivelato dei dettagli a dir poco incredibili sulla sua vita.

Lei, divenuta famosa grazie a programmi come ‘Drive In’ e al cruciverbone di ‘Domenica In’ ed ora a capo di un salone di bellezza a Milano, ha svelto alcuni particolari che riguardano la sua vita privata. Una dichiarazione che in studio ha lasciato tutti senza parole e davvero molto sorpresi

Simona Tagli: “Ho fatto un voto alla Madonna”

Simona Tagli a rivelato Federica Panicucci durante la diretta di Mattino Cinque di essere “casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto. Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia. Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli.”

Ma la Tagli non si è fermata qui, infatti poi ha aggiunto: “si può vivere e si può amare anche senza fare sesso. Si parla di amore e di sesso in un equilibrio. Io ho fatto questo voto e lo scioglierò nel momento in cui potrò trovare una persona che mi intrighi”. La showgirl infine ha voluto specificare che si tratta di una scelta consapevole che le dato la possibilità di maturare della scelte profonde e importanti

