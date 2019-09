“Ora lo devo dire” la Toffanin non riesce a fermare Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto nella giornata di sanato 21 settembre 2019 è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Emanuele Filiberto senza freni in questa puntata di sabato 21 settembre 2019 ospite del salottino di Silvia Toffanin a Verissimo. Il principe erede dei Savoia, ha fatto alcune dichiarazioni al vetriolo sulla Rai e sugli organizzatori del Festival di Sanremo, edizione 2010, che a suo tempo avevano pennsato anche a lui: “Quell’edizione era un po’ scritta a tavolino. Era un’edizione debole e aveva bisogno di qualche personaggio che potesse fare la differenza. Quell’anno lo presentava Antonella Clerici. Una persona di Rai Uno e un organizzatore vennero a trovarmi per chiedermi se volevo partecipare. La giuria tecnica decise di sbattermi fuori ma quella popolare mi ripescò”. A quel punto interviene la Toffanin: “La tua è un affermazione grave”. Lui insiste: “La mia partecipazione era stata richiesta. Tu fai televisione e sai che ci sono cose che sono scritte dagli autori. Sanremo è stata un’esperienza bellissima ma che non rifarei mai, come non rifarei Ballando con le stelle e altre cose”.

Insomma non le manda a dire Emanuele Filiberto. Ora siamo in attesa di capire come risponderanno dalla Rai, anche se da allora i vertici sono cambiati.

Silvia Toffanin: carriera

Silvia Toffanin fin da piccola ha desiderato lavorare come hostess e di poter viaggiare per visitare il mondo tuttavia suo padre era di tutt’altra opinione e glielo negò. La sua carriera inizia nel 1997 con la partecipazione a Miss Italia tuttavia appare per la prima volta in televisione nel 2000 quando diventa una delle letterina di Passaparola insieme a Ilary Blasi, vi rimarrà fino al 2002.

Dal 2002 al 2009 la troviamo su Canale 5 alla conduzione di Nonsolomoda contemporaneamente nel 2003 partecipa al talent show Popstars come inviata.

Dal 2004 al 2006 cura come giornalista di moda una una rubrica per Verissimo, mente dal 2006 ne diventa conduttrice fino a d’oggi. Nel 2015 ha condotto, insieme ad Alvin, il Concerto di Natale su Canale 5.

