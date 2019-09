Dopo l’Albania trema anche l’Italia: scossa di terremoto avvenuta poco fa

Forte Sisma avvenuto in serata nei pressi di Salerno in Campania. La zona è nelle vicinanze del parco Nazionale del Cilento.

Un forte sisma è stato registrato nella serata di sabato 21 settembre 2019 vicino Salerno con magnitudo 4.3. L’evento è stato avvertito alle 21.55 e ha come epicentro due chilometri a nord di Orria, nella provincia di Salerno. Secondo l’Ingv il terremoto è avvenuto a una profondità di 325 km.

L’epicentro del sisma è stato localizzato ad una latitudine 40.32 e longitudine 15.18, con una profondità di 325 chilometri. Per fortuna, visto il grado di magnitudo registrato non è avvenuto in superficie, altrimenti avrebbe avuto un impatto molto pericoloso. E infatti al momento non ci sono fortunatamente segnalazioni riguardo danni a cose o persone. L’attenzione comunque resta alta per quanto riguarda l’attività sismica in Italia alla luce di quanto accaduto in nelle ore si sabato pomeriggio in Albania.

