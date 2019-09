Raniero Monaco di Lapio chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Raniero Monaco di Lapio è un attore ed ex modello di 36 anni. Lui è nato il 25 Gennaio 1983 a Londra sotto il segno dell’Acquario, è alto 187 centimetri e pesa circa 84 kg. Si trasferisce insieme alla sua famiglia in Italia quando è piccolo tuttavia all’età di 15 anni torna nella sua terra natia.

Suo padre fa parte di una nobile famiglia, mentre sua mamma ha origini inglese e siciliana, ha anche una sorella che si chiama Olivia. Si diploma in ragioneria ma non prosegue gli studi, infatti decide di frequentare un corso di specializzazione grafica pubblicitaria a Londra e uno di barman acrobatico a Roma. Successivamente studia recitazione presso l’Actor’s Academy di Milano

Raniero si descrive come “una persona sensibile e pondero ogni parola che mi viene detta nella vita, dando il giusto significato e peso”, ma scopriamo qualcosa di sull’attore.

Nome: Raniero Monaco di Lapio

Età: 36 Anni

Data di nascita: 25 Gennaio 1983

Luogo di nascita: Londra

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio: Diploma

Professione: Attore

Altezza: 187 cm

Peso: 84 kg

Account social: Instagram Facebook

Sito Web: www.cdastudiodinardo.com

Raniero Monaco di Lapio: Instagram

Raniero Monaco di Lapio è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 25,3mila followers e conta oltre 900 post. Sul suo account ama condividere selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro ma sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata. Sul web è possibile trovare diverse fanpage o profili falsi, ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 36enne ha anche un profilo su Facebook dove conta circa 4mila followers. È solito condividere foto e video che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Tuttavia non sul social non è particolarmente attivo infatti il uso ultimo post risale al 2017: potete trovare il suo account qui. Su Twitter invece non risulta avere nessun account attivo quindi se trovate degli account o sono profili falsi o account di altri utenti. Infine ha un Sito Web: www.cdastudiodinardo.com

Raniero Monaco di Lapio: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Raniero Monaco di Lapio sappiamo che nel 2007, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, a modo di conoscere Mirela Kovacevic. Con la serba ha una relazione lunga sei anni. Dopo essersi lasciati lui ha affermato di aver sofferto molto per lei, e che una parte di lei rimarrà sempre nel suo cuore.

Dopo questa lunga relazione, conosce l’attrice Beatrice Olla, insieme hanno anche partecipato al programma televisivo Dance Dance Dance. I due sono attualmente fidanzati e insieme sono molto affiatati e felici: “Una ragazza nella mia vita c’è. Si chiama Beatrice, ha un passato da modella e adesso sta cercando la sua strada nella recitazione. Stiamo molto bene insieme, ma al momento non voglio fare pronostici”

Raniero Monaco di Lapio: carriera

Raniero Monaco di Lapio appare per la prima volta in televisione nel 2007 quando decide di partecipare al reality show di Canale 5, il Grande Fratello. Due anni più tardi lo troviamo nel film Amore 14 e anche in So che ritornerai, nel quale recita al fianco di Manuela Arcuri e Giancarlo Giannini.

Nel 2010 entra a far parte del cast della serie Caterina e le sue figlie mentre nel 2011 in Sangue Caldo (recita con a Gabriel Garko) e in Viso d’angelo. L’anno successivo recita in Un passo dal cielo 2 ma lo troviamo anche in Il peccato e la vergogna e Un posto al sole.

Nel 2016 partecipa insieme alla sua fidanza nel talent Dance Dance Dance e l’anno successivo recita nel film di successo Smetto quando voglio- Masterclass al quale Smetto quando voglio- Ad honorem. Sempre nel 2017 prende parte alla serie televisiva La porta rossa e a Rosy Abate- La serie.

Nel 2019 entra nel cast della serie tv I medici 3 e recita in Che Dio ci aiuti, nel ruolo di Athos. Su quest’ultima ha rivelato: “I primi giorni sul set ero molto intimorito ed è venuta a galla la parte più emotiva di me. Trovarmi davanti a delle attrici con la tunica mi ha ricordato la mia infanzia, quando andavo scuola dalle suore ed ero succube della loro autorità”

Nello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione a Amici Celebrities, indossando la maglia blu.

