Massimiliano Varrese chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Massimiliano Varrese è un cantante, attore, ballerino e scrittore di 43 anni. Lui è nato il 5 Gennaio 1976 a Roma, sotto il segno del Capricorno, ed è alto 176 centimetri. Fin da piccolo mostra una grande passione per il teatro e per la recitazione. Infatti dopo aver conseguito il diploma decide di inseguire i suoi sogni.

Varese decide quindi di iscriversi all’I.A.L.S a Roma, Centro Nazionale di danza, musica e teatro. Un esperienza fondamentale per la sua carriera tant’è che lascia la sua famiglia e la sua città per trasferirsi in Toscana. Da quel momento inizia la sua carriera ma scopriamo qualcosa di più su di lui.

Nome: Massimiliano Varrese

Età: 43 Anni

Data di nascita: 5 Gennaio 1976

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Capricorno

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante, Attore, Ballerino e Scrittore

Altezza: 176 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Massimiliano Varrese: Instagram

Massimiliano Varrese è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 55,9mila followers e conta oltre 400 post. Sul suo account ama condividere selfie, foto insieme alla sua famiglia e alla sua ragazza ma sono presenti anche selfie e scatti che riguardano il suo lavoro. Sul web è possibile trovare diversi profili con il suo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 32enne ha anche un profilo su Facebook, conta circa 10mila followers, ama condividere foto insieme alla sua famiglia e scatti e video che riguardano la sua carriera: potete trovare il suo account qui. Su Twitter non è molto attivo infatti l’ultimo post pubblicato risale al 7 aprile 2018, il suo account è questo e conta 370 followers.

Massimiliano Varrese: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Massimiliano Varrese sappiamo che ha una relazione con Valentina Melis. La relazione fra l’attore lui e la conduttrice prosegue a gonfie vele: “Ci siamo conosciuti anni fa, durante le prove del musical Tre metri sopra il cielo, nel quale ero protagonista. Non è stato un colpo di fulmine, piuttosto direi che io e lei ci siamo riconosciuti: ricordo perfettamente quel momento, perché ci siamo guardati. Tutto intorno c’era silenzio, come se niente potesse distogliere i nostri sguardi”

I due hanno anche avuto una figlia che si chiama Mia. Quando erano ancora in attesa della piccolina lui aveva dichiarato: “Sappiamo che sarà un nome con la ‘M’, perché vogliamo che anche lei abbia le stesse iniziali mie e di sua madre: ‘V’ e ‘M’. Sicuramente, appena la guarderemo in viso, avremo l’ispirazione giusta […] Sarò un padre presente e affettuoso. E poi, visto che già all’ecografia dicono che M. è bellissima, sicuramente sarò anche geloso.”

Massimiliano Varrese: carriera

La carriera di Massimiliano Varrese inizia nel 1998 quando entra, come cantante ballerino, nel cast Carramba! che fortuna. È proprio la Carrà, a lanciarlo sul piccolo schermo. Dopo questa bellissima esperienza entra nel cast di varie serie tv e Fiction di successo.

L’anno successivo debutta a teatro con il musical Sono tutti più bravi di me e nel 2000 entrare nel corpo di ballo del programma Stasera pago io, condotto da Fiorello. Successivamente torna a recitare per la fiction Il bello delle donne e il film, del 2002, Velocità massima. Nel 2005 è alla 62ª mostra cinematografica di Venezia grazie al suo primo film da protagonista, Fuoco su di me.

Ma il 47 enne è noto al pubblico italiano per la sua partecipazione in famose fiction come Carabinieri e Carabinieri “Sotto Copertura”. Nel 2006 recita al teatro nello spettacolo “ Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo” nel quale interpreta il ruolo di Step: la sua performance gli permette di vincere il premio Gassman come miglior giovane talento teatrale 2007.

Nel 2011 pubblica il romanzo di formazione L’estate è già finita e nel 2012 interpreta la nuova versione in chiave moderna di Francesco d’Assisi. Nel 2019 viene rivelata la sua partecipazione alla prima edizione di Amici Celebritis: l’attore sarà un membro della squadra bianca capitanata da Giordana Angi, ex concorrente del talent show.

