Laura Torrisi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Laura Torrisi è un’attrice di 38 anni. Lei è nata il 7 Dicembre 1979 a Catania sotto il segno del Sagittario, è alta 173 centimetri e pesa circa 53 Kg. Fin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo sperando di diventare attrice, questo suo sogno si avvera subito dopo l’uscita dal Grande Fratello. Da allora si dedica allo studio e questo le permette di apparire in molte pellicole.

La Torrisi nel corso della sua vita ha sempre manifestato problemi di digestione che i medici avevano classificato come intolleranza generica. Tutto però comincia ad avere senso all’età 30 quando scopre di essere celiaca, per questa ragione ha eliminato il glutine dalla propria dieta e adesso la situazione è sotto controllo. Ama tenersi in forma con allenamenti settimanali: pratica jogging e karate.

Nome: Laura Torrisi

Età: 39 anni

Data di nascita: 7 Dicembre 1979

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attrice

Altezza: 173 cm

Peso: 53 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Laura Torrisi: Instagram

Laura Torrisi è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 1,1milioni di persone e conta oltre 2000 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ad amici e parenti e scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 39enne ha un profilo attivo anche su Facebook, è seguita da 317mila persone e ama condividere principalmente shooting fotografici e selfie, la potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguita da 412mila followers e conta oltre 17,4mila tweet che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare il suo account qui.

Laura Torrisi: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Laura Torrisi sappiamo che non ha avuto molte relazioni ma quella più importante è senza dubbio il fidanzamento con Leonardo Pieraccioni. I due si conoscono sul set di “Una moglie bellissima”, i due hanno una bellissima relazione, dal loro amore nel 2010 è nata la figlia Martina. Nonostante il grande amore che vi era non fanno mai il grande passo. Nel 2014 si lasciano definitivamente: “Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa.”

Successivamente dal 2017 al 2018 la Torrisi ha avuto una relazione con Luca Betti. I due sarebbero dovuti convolare a nozze ma si lasciano definitivamente prima di giungere all’altare. Adesso non è chiaro se tra i due ci sia stato un riavvicinamento.

Laura Torrisi: carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che debutta partecipando nel 1998 a Miss Italia dove giunse tra le finaliste ma per lei la grande popolarità arriva grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5, Grande Fratello (nel 2006).

L’anno successivo recita del film di Leonardo Pieraccioni Una moglie bellissima e ottiene una parte anche nella serie tv di successo L’Onore e il rispetto che più tardi abbandonerà:“Lascio con dispiacere questo ruolo. Carmela fa parte di me, le sono molto affezionata, sono cresciuta con questo personaggio e spero che abbia lasciato anche in voi grandi emozioni. Ci saranno altre occasioni per emozionarci insieme, intanto ringrazio la Ares film e Mediaset per avermi dato la bellissima occasione di interpretare questo ruolo e tutti quanti voi per avermi sostenuta e seguita in questi anni! Vi abbraccio virtualmente, per l’ultima volta nelle vesti di Carmela.”

Nel 2010 recita nella commedia Sharm el Sheikh, un’estate indimenticabile mentre cinque anni più tardi la troviamo nel il ruolo di conduttrice e inviata nel programma tv Mistero Adventure. Nel 2016 torna a recitare entrando nel cast di Il bello delle donne alcuni anni dopo.

Nel 2017 la vediamo nel cast de Le tre rose di Eva mentre nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione a Amici Celebrities, dove gareggia per la squadra blu.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI