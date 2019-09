Dieta sana: ecco le 9 regole per dimagrire velocemente

Spesso quando si parla di dieta si avvicina l’aggettivo sana. Ma cosa significa? Cosa bisogna mangiare per perdere peso senza danneggiare il proprio organismo?

Di programmi alimentari che promettono di far smaltire il peso in eccesso ce ne sono a bizzeffe in giro. Non tutti però sono particolarmente salutari in quanto o troppo restrittivi e focalizzati su un solo tipo di alimento.

Come dimagrire velocemente in modo sano

Qui sotto proponiamo alcuni consigli , suddivisi in 9 punti, che andrebbero sempre tenuti in mente quando si decide di affrontare una dieta e non solo per renderla efficace, ma soprattutto perché possa durare nel tempo.

1 – Il punto più importante è che non va mai saltata la colazione se non per ragioni mediche.

2 – Sempre a proposito del primo pasto della giornata, è meglio preferire il salato al dolce. Ciò significa via libera alle proteine come le uova.

3 – I pasti da fare al giorno non sono 3 bensì 5. Colazione, pranzo e cena, più uno spuntino a metà mattino e la merenda.

4 – Prediligere i pasti completi e quindi con tutti i nutrienti necessari. Bisogna quindi unire i carboidrati, alle proteine, alla verdura e alla frutta.

5 – E’ importante non mangiare nello stesso pasto due tipi di proteine. Ad esempio è meglio evitare l’insalata con uova e tonno. Ugualmente non si devono utilizzare i legumi come contorno a pietanze fatte da pesce o carne.

6 – Attenzione alla carne rossa. E’ il caso di limitarla al massimo.

7 – No alle bevande gassate e all’alcol.

8 – Le rinunce traumatiche non sono positive. Se si ha voglia di un gelato ce lo si può concedere.

9 – Infine, non bisogna dimenticare l’attività fisica, specialmente quella cardio. E’ consigliabile infatti effettuare almeno 8000 passi al giorno.

Le allergie e le intolleranze complicano tutto– Quando si decide di affrontare un regime dietetico spesso si compie l’errore di non analizzare la possibile presenza negli alimenti suggeriti di prodotti a cui si è intolleranti o che per decisione personale non si vogliono assumere. Per questo è fondamentale evitare il fai da te.

