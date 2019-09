Carrube: scopri tutti i benefici dietetici e per la salute

Consumare con una certa regolarità le carrube può rivelarsi davvero benefico per il proprio benessere generale, nonché in termini di perdita di peso.

Non esattamente il prodotto più facile da trovare in commercio, le carrube vantano delle proprietà piuttosto interessanti e la capacità di far perdere peso.

Cosa sono le carrube – Per chi non le conoscesse sono dei baccelli che contengono semi con cui poi si può anche produrre la farina. Il loro beneficio risiede nella grande presenza al loro interno di fibre e principi nutritivi ideali per combattere la stipsi e i picchi glicemici che spesso provocano l’ingrassamento. Dal sapore che ricorda quello del cioccolato, questo frutto contiene molte meno calorie.

Carrube: perché fanno bene alla salute

Oltre ai benefici di cui abbiamo parlato, le carrube rafforzano la salute ossea, poiché si tratta di un frutto ricco di calcio. Sono piene di vitamina K. Inoltre, per merito della presenza dei polifenoli sono ideali per combattere il colesterolo cattivo. Nonché si distinguono come potente antiossidante.

Come inserire le carrube nella dieta – Chi desidera adottarli come merenda o spuntino può scaldare dei baccelli nel forno a 120/150 °C per circa dieci minuti. In questo caso è importante eliminare i semi in quanto possono rivelarsi troppo duri da masticare. come riferito in precedente, quando si parla di carrube non si può tralasciare la farina che viene prodotta utilizzando i loro semi. Ottima come sostituta del cacao in numerosi dolci, la farina di carrube può essere adottata pure come ingrediente di partenza per la pasta fatta in casa.

Attenzione alle controindicazioni – Pur avendo dalla loro diverse proprietà benefiche, prima di consumare le carrube in maniera indiscriminata è bene tenere a mente che non sono adatte a tutti. Come spiegato da alcuni esperti di alimentazione dell’Humanitas, l’assunzione di questo frutto può portare all’alterazione dei livelli di insulina in coloro che soffrono di diabete. Per questo e per la probabile influenza sull’effetto delle statine, prima di cominciare la dieta con le carrube è preferibile consultare il proprio medico curante, o un nutrizionista.

