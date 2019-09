Chi è Daniele Bartolomeo, il fidanzato di Eliana Michelazzo? Età, vita privata e curiosità del compagno dell’ex agente di Pamela Prati.

Daniele Bartolomeo è il vero fidanzato di Eliana Michelazzo. Dopo aver creduto, per dieci anni, di essere stata sposata con un uomo che, in realtà, non è mai esistito, Eliana Michelazzo ha trovato il vero amore che, questa sera, ha presentato nello studio di Non è la D’Urso, ma chi è il nuovo fidanzato di Eliana Michelazzo?

Daniele Bartolomeo: età, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul fidanzato di Eliana Michelazzo

Daniele Bartolomeo ha 39 anni ed è l’uomo che ha conquistato il cuore di Eliana Michelazzo che, al suo fianco, ha ritrovato il sorriso. Ospite di Non è la D’Urso, Bartolomeo ha detto: “Ci conosciamo da un mese e mezzo. Ci siamo conosciuti ad Ibiza, precisamente in aeroporto. Lei era con una ragazza che conosco anch’io e con un suo amico. Ci siamo poi conosciuti a cena”, ha spiegato Daniele a Barbara D’Urso.

Di Daniele si sa poco o nulla. Oltre all’età e all’aspetto fisico, del fidanzato della Michelazzo non si sa praticamente nulla. Il 39enne, tuttavia, non ha alcun timore a mostrarsi al punto da aver accompagnato la fidanzata in tv. Accanto a Daniele, la Michelazzo, oltre a sfoggiare una forma perfetta e a mostrarsi serena e felice, ha ritrovato anche fiducia negli uomini. A Barbara D’Urso, poi, ha confessato di stare bene.

Dopo aver amato per anni un uomo inesistente, l’ex agente di Pamela Prati avrà finalmente trovato l’amore? In attesa di scoprirlo, sui social scrive: “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni #attimi #cheriempionoilcuore #tu”,

