Lidia Schillaci: età, carriera, fidanzato, vita privata e curiosità

Chi è Lidia Schillaci, cantante e concorrente di Tale e Quale Show 2019. Età, carriera, fidanzato, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Nome: Lidia Schillaci

Data di nascita: 28 marzo 1984

Età 35 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante, cantautrice, compositrice musicale

Luogo di nascita: Palermo

Altezza: 165 cm

Profilo Instagram: https://www.chiecosa.it/lidia-schillaci/

Lidia Schillaci: età, carriera e vita privata

Nata a Palermo nel 1984, Lidia Schillaci comincia il suo percorso musicale presso il conservatorio di Trapai dove studia per cinque anni pianoforte per poi dedicarsi anche al canto. Inizia ben presto collaborazioni con artisti importantissimi del calibro di Eros Ramazzotti, Anastasia e Max Pezzali. Segue anche le colonne sonore come quella dei film Sbirri e della serie tv “Non smettere di sognare” di cui è stata anche una protagonista come attrice nella seconda stagione. Lavora anche con Fiorello nel programma “Edicola Fiore” ed è stata la voce solista del coro della tredicesima edizione di Ballando con le stelle.

Lidia ha, inoltre, conosciuto la ribalta partecipando, nel 2002, al talent show Operazione Trionfo. All’epoca aveva solo 18 anni e ha avuto insegnanti importanti come Luca Jurman e Rossana Casale. durante la partecipazione al talent a cui ha partecipato con lo pseudonimo Lydia, hùè cresciuta vocalmente e artisticamente in generale e ha avuto la possibilità di entrare in contatto con artisti internazionali come Celine Dion e Anastasia e con alcune delle voci più importanti della musica italiana come Loredana Bertè, Patty Pravo e Nel. Nel 2019, Carlo Conti l’ha scelta come concorrente della nona edizione di Tale e Quale Show.

