Chi è Sara Facciolini: età, marito, vita privata, carriera e curiosità della ballerina e showgirl che torna in tv con Tale e Quale Show.

Chi è Sara Facciolini, una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2019? Diventata famosa per essere stata una delle professoresse dell’Eredità di Carlo Conti, la Facciolini è nota anche per la sua somiglianza con Monica Bellucci, ma chi è davvero Sara Facciolini?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Sara Facciolini: età, carriera e vita privata

Classe 1978, Sara Facciolini è una ballerina e showgirl italiana. Nata a Sanremo l’8 settembre 1978, Sara Facciolini ha avuto una passione per la danza sin da quando era bambina. Come ballerina, ha lavorato in trasmissioni importanti come Domenica In, Torno sabato. Il momento più importante, però, arriva quando viene scelta come professoressa dell’Eredità di Carlo Conti diventando una beniamina del pubblico italiano. Nel 2009 lavora ancora con Carlo Conti nel programma I migliori anni. Il sodalizio con Carlo Conti si ripete con la partecipazione di Sara a Tale e Quale Show.

Potrebbe interessarti anche—->“Tale e Quale Show”: si lavora alla versione nip, con persone comuni

Sara Facciolini è sposata con Giandomenico Mesto, ex calciatore e più giovane di lei di quattro anni. I due si sono conosciuti alla festa di presentazione della squadra di calcio della Reggina dove, all’epoca, Mesto giocava. I due si sono sposati nel 2012 a Monopoli regalandosi, poi, un viaggio di nozze tra New York e Miami. La coppia ha due figlie: Nina, nata nel 2015 e Iris nata nel 2018. La famiglia vive a Genova per scelte di entrambi dal momento che Sara ha deciso di seguire ovunque il marito. Nonostante tutto, però, non trascura la propria carriera e si è rimassa in gioco partecipando a Tale e Quale Show 2019.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi rimanere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI